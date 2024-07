Wie gelingen Unternehmensübernahmen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des zweitägigen NextGenerationDay von ÖkoFEN. Mit wertvollen Tipps aus der Praxis und Raum zum Austausch ist das Motto der Veranstaltung klar: Jungunternehmer fit für die betriebliche Zukunft machen.

Mickhausen, 18.06.2024 (prc) – Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr lädt ÖkoFEN auch in diesem Sommer Junior-Chefs von SHK-Betrieben, und jene, die es bald sein werden, zu einer ganz besonderen Veranstaltung in die deutsche Unternehmenszentrale nach Mickhausen (Bayern) ein: zum NextGenerationDay am 25.07.2024 und 26.07.2024. Der Name ist dabei Programm. Denn Ziel ist es, die Teilnehmer bei ihrer neuen Aufgabe zu unterstützen und ihnen eine Plattform zum Austausch zu geben.

„Eine Firmenübernahme ist ein komplexes Unterfangen – emotional wie inhaltlich, für den Inhaber, aber auch für den Nachfolger. Nicht selten haben beide Seiten völlig unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft des Betriebes, was unweigerlich zu Spannungen und Unzufriedenheit führt“, erklärt ÖkoFEN Geschäftsführerin Beate Schmidt-Menig.

Das Unternehmen selbst ist ein Beispiel eines gelungenen Generationenwechsels: Im Jahr 2012 hat Firmengründer Herbert Ortner an seinen Sohn Stefan übergeben. Große Fußstapfen, in die es für ihn zu treten galt. Über seine Erfahrungen dabei berichtet Stefan Ortner den Teilnehmern ebenso wie über die Herausforderungen, vor denen er stand.

Ein weiteres wichtiges Thema für die neuen Firmeninhaber ist der Umgang mit den Mitarbeitern. „Mit Begeisterung führen ist das Thema von Verena Fleischmann. Hier können sich die Teilnehmer bei praktischen Team-Übungen weitere Tipps und Tricks für Führungskompetenz holen, um mit dem Team auf Erfolgskurs zu bleiben.

Erfolgreich Pelletheizungen verkaufen – ein Bericht aus der Praxis“ heißt daher der Vortrag von Ronny Kelkel, Geschäftsführer SHKB-GmbH.

Benedikt Kratzer, Geschäftsführer Energietechnik Benedikt Kratzer GmbH, gibt interessante Tipps und Tools für die Digitalisierung eines modernen Handwerksbetriebes.

Und auch die technischen Einblicke in die ÖkoFEN Produktwelt dürfen nicht fehlen. Schließlich will das Unternehmen die Begeisterung für das Heizen mit Pellets und Wärmepumpe auch bei der nächsten Generation stärken. Zwischen den Programmpunkten bleibt selbstverständlich genügend Zeit zum Austausch und für Fragen. Für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt wie für ein spannendes Rahmenprogramm im Turncable Wakepark im nahegelegenen Thannhausen.

Die Teilnahme am NextGenerationDay ist für Junior-Chefs kostenfrei. Um eine verbindliche Anmeldung bis spätestens 12.07.2024 wird gebeten.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.oekofen.com/de-de/nextgenerationday/