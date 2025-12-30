ÖkoFEN sucht Teamleiter Technischer Vertriebsinnendienst (m/w/d) in der ÖkoFEN Zentrale in Mickhausen
Sie suchen nach einer neuen Herausforderung in einem zukunftsorientierten Unternehmen? ÖkoFEN gehört in Europa zu den führenden Herstellern innovativer, komfortabler Holzpelletheizungen und Luft-Wasser-Wärmepumpen.
Den Erfolg verdanken wir auch unseren Mitarbeitern. Wir suchen verantwortungsbewusste und qualifizierten Kollegen, der gemeinsam mit uns die Energiewende vorantreiben - wie z. B. als Teamleiter Technischer Vertriebsinnendienst.
Ihre Aufgaben
- Unterstützung des Vertriebsaußendienstes bei der Anlagenplanung und selbstständigen Angebotserstellung
- Bearbeitung von Leistungsverzeichnissen, Ausschreibungen und Sonderanlagen zusammen mit unserer Technik
- Technische und kaufmännische Kundenbetreuung und -beratung
- Vermittlung und Umsetzung der Ziele, Strategien und Werte des Unternehmens
- Disziplinarische Führung eines kleinen Teams
- Zeitliche Organisation des Teams und der anfallenden Aufgaben, Einsatz- und Urlaubsplanung
- Vertretung der Teamkollegen/innen im Vertriebsinnendienst
Ihr Profil
- Abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung
- Technische Vorkenntnisse im Heizungsbau; idealerweise Erfahrung im Innendienst Großhandel, Industrie oder Handwerksbetrieb
- Mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Anstellung
- Strukturierte, selbstständige, organisierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Organisationstalent und Dienstleistungsbewusstsein (hohe Service- und Kundenorientierung)
- Kommunikationsstärke
- Persönliche und soziale Kompetenz
- Sehr gute EDV-Kenntnisse (Warenwirtschaftssystem, MS Office)
- Zuverlässigkeit und Flexibilität
- Hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft, Eigenmotivation
- Führungskompetenz, Teamfähigkeit und Belastbarkeit
- Erkennen von Zusammenhängen, systemische Sicht- und vernetzte Denkweise
Wir bieten
- Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben
- ein motiviertes Vertriebsteam
- Unbefristete Anstellung
- Attraktive, leistungsgerechte Vergütung
- Erfolgsbeteiligung
- Betriebliche Altersvorsorge
- 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche
- Sonderurlaubstage für besondere Lebensereignisse
- Kaffee, Getränke und Obst gratis
- Vergünstigtes, warmes Mittagessen in unserer Kantine
- Bikeleasing
- Kostenlose Parkplätze und E-Ladesäulen
Warum ÖkoFEN?
Flache Hierachien
Direkter Kontakt zu Führungskräften und kurze Entscheidungswege sind uns wichtig, ebenso wie das Einbringen eigener Ideen.
Arbeitsatmosphäre
Ein kollegiales Miteinander und eine familiäre Arbeitsatmosphäre prägen unseren Umgang miteinander.
Gemeinsam für die Umwelt
Wir arbeiten für eine nachhaltige Zukunft. Gemeinsam setzen wir uns für unsere klimafreundlichen Heizlösungen ein und arbeiten an einer echten Energiewende!
ÖkoFEN steht für modernes Heizen mit Holzpellets. Das familiengeführte, international erfolgreiche Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Pelletheizungen und Luft-Wasser-Wärmepumpen spezialisiert: Eine moderne Produktion, mehrere hundert Mitarbeiter:innen europaweit, 180.000 installierte Systeme, Vertriebsgesellschaften in 21 Ländern weltweit und bahnbrechende Innovationen sprechen für sich.
Den Erfolg verdanken wir unseren Mitarbeitern. Deshalb achten wir besonders darauf, dass es unseren ÖkoFANs gut geht und legen Wert auf jeden Einzelnen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
ÖkoFEN Heiztechnik GmbH
Personalabteilung
Schelmenlohe 2
86866 Mickhausen
Tel: +49 82 04 29 80-0
Fax: +49 82 04 29 80-190
E-Mail: bewerbung(at)oekofen.de