Sie suchen nach einer neuen Herausforderung in einem zukunftsorientierten Unternehmen? ÖkoFEN gehört in Europa zu den führenden Herstellern innovativer, komfortabler Holzpelletheizungen und Luft-Wasser-Wärmepumpen.

Den Erfolg verdanken wir auch unseren Mitarbeitern. Wir suchen verantwortungsbewusste und qualifizierten Kollegen, der gemeinsam mit uns die Energiewende vorantreiben - wie z. B. als Teamleiter Technischer Vertriebsinnendienst.

Ihre Aufgaben

Unterstützung des Vertriebsaußendienstes bei der Anlagenplanung und selbstständigen Angebotserstellung

Bearbeitung von Leistungsverzeichnissen, Ausschreibungen und Sonderanlagen zusammen mit unserer Technik

Technische und kaufmännische Kundenbetreuung und -beratung

Vermittlung und Umsetzung der Ziele, Strategien und Werte des Unternehmens

Disziplinarische Führung eines kleinen Teams

Zeitliche Organisation des Teams und der anfallenden Aufgaben, Einsatz- und Urlaubsplanung

Vertretung der Teamkollegen/innen im Vertriebsinnendienst

Ihr Profil

Abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung

Technische Vorkenntnisse im Heizungsbau; idealerweise Erfahrung im Innendienst Großhandel, Industrie oder Handwerksbetrieb

Mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Anstellung

Strukturierte, selbstständige, organisierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Organisationstalent und Dienstleistungsbewusstsein (hohe Service- und Kundenorientierung)

Kommunikationsstärke

Persönliche und soziale Kompetenz

Sehr gute EDV-Kenntnisse (Warenwirtschaftssystem, MS Office)

Zuverlässigkeit und Flexibilität

Hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft, Eigenmotivation

Führungskompetenz, Teamfähigkeit und Belastbarkeit

Erkennen von Zusammenhängen, systemische Sicht- und vernetzte Denkweise

Wir bieten

Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben

ein motiviertes Vertriebsteam

Unbefristete Anstellung

Attraktive, leistungsgerechte Vergütung

Erfolgsbeteiligung

Betriebliche Altersvorsorge

30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche

Sonderurlaubstage für besondere Lebensereignisse

Kaffee, Getränke und Obst gratis

Vergünstigtes, warmes Mittagessen in unserer Kantine

Bikeleasing

Kostenlose Parkplätze und E-Ladesäulen

Warum ÖkoFEN?

Flache Hierachien

Direkter Kontakt zu Führungskräften und kurze Entscheidungswege sind uns wichtig, ebenso wie das Einbringen eigener Ideen.

Arbeitsatmosphäre

Ein kollegiales Miteinander und eine familiäre Arbeitsatmosphäre prägen unseren Umgang miteinander.

Gemeinsam für die Umwelt

Wir arbeiten für eine nachhaltige Zukunft. Gemeinsam setzen wir uns für unsere klimafreundlichen Heizlösungen ein und arbeiten an einer echten Energiewende!

ÖkoFEN steht für modernes Heizen mit Holzpellets. Das familiengeführte, international erfolgreiche Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Pelletheizungen und Luft-Wasser-Wärmepumpen spezialisiert: Eine moderne Produktion, mehrere hundert Mitarbeiter:innen europaweit, 180.000 installierte Systeme, Vertriebsgesellschaften in 21 Ländern weltweit und bahnbrechende Innovationen sprechen für sich.

Den Erfolg verdanken wir unseren Mitarbeitern. Deshalb achten wir besonders darauf, dass es unseren ÖkoFANs gut geht und legen Wert auf jeden Einzelnen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

ÖkoFEN Heiztechnik GmbH

Personalabteilung

Schelmenlohe 2

86866 Mickhausen

Tel: +49 82 04 29 80-0

Fax: +49 82 04 29 80-190

E-Mail: bewerbung(at)oekofen.de