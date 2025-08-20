📍 Bundesweit (Remote mit Reisetätigkeit) 🏢 ÖkoFEN – Europas Spezialist für Pelletheizungen & Wärmepumpen

Eintritt: Ab sofort / nach Vereinbarung

Bereich: Vertrieb / Heizungstechnik / B2B

Ihre Mission: CO2-neutrale Wärme im gewerblichen, kommunalen Umfeld und in der Wohnungswirtschaft zu etablieren

Über uns

ÖkoFEN ist ein führender Anbieter innovativer Heizlösungen für Industrie, Gewerbe, Kommunen und die Immobilienwirtschaft. Mit unserem leistungsstarken Produktbereich von 100–520 kW bieten wir hocheffiziente Pelletkessellösungen auf dem neuesten Stand der Technik. Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams suchen wir einen engagierten Key Account Manager (m/w/d), der den Vertrieb in diesem Segment vorantreibt.

Ihre Aufgaben

Betreuung und Ausbau von Bestandskunden im Bereich Pellet-Großanlagen (>100 kW)

Akquise von Neukunden (z. B. Planer, Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen, Industrie)

Technisch-kompetente Beratung zu unseren innovativen Heizlösungen auf Pelletbasis

Aufbau und Pflege nachhaltiger Kundenbeziehungen sowie Identifikation neuer Geschäftspotenziale

Angebotserstellung, Projektkalkulation und Verhandlungsführung bis zum Abschluss

Enge Zusammenarbeit mit dem technischen Innendienst, Produktmanagement und Marketing

Marktbeobachtung und Wettbewerbsanalyse zur Identifikation von Potenzialen

Ihr Profil

Abgeschlossene technische Ausbildung oder Studium im Bereich Heizungs-, Energie-, Versorgungs- oder Gebäudetechnik

Mehrjährige Vertriebserfahrung im Bereich Heiztechnik, idealerweise mit Großkesseln oder vergleichbaren Systemen

Fundiertes technisches Verständnis für Brennwerttechnik und Heizsysteme im Leistungsbereich 100–520 kW

Ausgeprägte Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick

Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und hohe Reisebereitschaft

Wir bieten

Eine verantwortungsvolle Vertriebsposition mit großem Gestaltungsspielraum

Hochwertige und marktführende Produkte im Bereich Großkesseltechnologie

Attraktive Vergütung, Firmenwagen auch zur privaten Nutzung

Kontinuierliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Ein motiviertes Team und ein modernes Arbeitsumfeld

Jetzt bewerben und mit uns die Zukunft der Wärme gestalten!

Schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

📧 bewerbung(at)oekofen.de

🌐 Mehr über uns: www.oekofen.de

ÖkoFEN – Weil Nachhaltigkeit zählt.