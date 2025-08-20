ÖkoFEN sucht Pelletheizungen / Key Account Manager Vertrieb (m/w/d) Großkessel 100–520 kW
Eintritt: Ab sofort / nach Vereinbarung
Bereich: Vertrieb / Heizungstechnik / B2B
Ihre Mission: CO2-neutrale Wärme im gewerblichen, kommunalen Umfeld und in der Wohnungswirtschaft zu etablieren
Über uns
ÖkoFEN ist ein führender Anbieter innovativer Heizlösungen für Industrie, Gewerbe, Kommunen und die Immobilienwirtschaft. Mit unserem leistungsstarken Produktbereich von 100–520 kW bieten wir hocheffiziente Pelletkessellösungen auf dem neuesten Stand der Technik. Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams suchen wir einen engagierten Key Account Manager (m/w/d), der den Vertrieb in diesem Segment vorantreibt.
Ihre Aufgaben
- Betreuung und Ausbau von Bestandskunden im Bereich Pellet-Großanlagen (>100 kW)
- Akquise von Neukunden (z. B. Planer, Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen, Industrie)
- Technisch-kompetente Beratung zu unseren innovativen Heizlösungen auf Pelletbasis
- Aufbau und Pflege nachhaltiger Kundenbeziehungen sowie Identifikation neuer Geschäftspotenziale
- Angebotserstellung, Projektkalkulation und Verhandlungsführung bis zum Abschluss
- Enge Zusammenarbeit mit dem technischen Innendienst, Produktmanagement und Marketing
- Marktbeobachtung und Wettbewerbsanalyse zur Identifikation von Potenzialen
Ihr Profil
- Abgeschlossene technische Ausbildung oder Studium im Bereich Heizungs-, Energie-, Versorgungs- oder Gebäudetechnik
- Mehrjährige Vertriebserfahrung im Bereich Heiztechnik, idealerweise mit Großkesseln oder vergleichbaren Systemen
- Fundiertes technisches Verständnis für Brennwerttechnik und Heizsysteme im Leistungsbereich 100–520 kW
- Ausgeprägte Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick
- Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und hohe Reisebereitschaft
Wir bieten
- Eine verantwortungsvolle Vertriebsposition mit großem Gestaltungsspielraum
- Hochwertige und marktführende Produkte im Bereich Großkesseltechnologie
- Attraktive Vergütung, Firmenwagen auch zur privaten Nutzung
- Kontinuierliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Ein motiviertes Team und ein modernes Arbeitsumfeld
Jetzt bewerben und mit uns die Zukunft der Wärme gestalten!
Schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:
📧 bewerbung(at)oekofen.de
🌐 Mehr über uns: www.oekofen.de
ÖkoFEN – Weil Nachhaltigkeit zählt.