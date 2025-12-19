Vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage: ÖkoFEN liefert marktführende Heizsysteme für private und gewerbliche Kunden sowie öffentliche Träger. Mit unseren leistungsstarken Produkten bis zu 520 kW bieten wir hocheffiziente Pelletkessellösungen auf dem neuesten Stand der Technik sowie innovative Wärmepumpe für das Ein- und Zweifamilienhaus. Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams suchen wir einen engagierten Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst, der das Vertriebsgebiet Ostwestfalen-Lippe (PLZ-Gebiet 32, 33, 48, 49 und Vertretung im Gebiet Ostfriesland-Ems PLZ 26) betreut.

Ihre Zukunft bei ÖkoFEN

Selbstständig arbeiten

Sie profitieren von einem selbstständigen Arbeitsalltag, in dem Sie sich Ihre Aufgaben weitgehend selbst einteilen können.

Job in der Region

Arbeiten Sie dort, wo Sie sich Zuhause fühlen und man IhnenVertrauen in Ihr Können entgegenbringt - für grüne Wärme in Ihrer Heimatregion!

Miteinader

Es erwartet Sie ein motiviertes Team und ein respektvoller Umgang auf allen Ebenen im Unternehmen.

Job für die Zukunft

Starten Sie in der aufstrebenden Branche der erneuerbaren Energien durch! Werden Sie ein aktiver Teil der Wärme- und Energiewende.

Ihre Aufgaben

Technische Beratung und Produktpräsentation bei Heizungsfachbetrieben, Planern, kommunalen Entscheidungsträgern sowie Gewerbe- und Privatkunden

Akquisition und Gewinnung neuer Kunden

Auf- und Ausbau von langfristigen Partnerschaften im SHK-Handwerk

Selbständige Betreuung Ihres Verkaufsgebietes (PLZ-Gebiet 56 und 65)

Markt- und Wettbewerbsbeobachtung in Ihrem Verkaufsgebiet

Ihr Profil

Verkäuferpersönlichkeit mit Berufserfahrung in der Haus- oder Heizungstechnik

Sehr gutes technisches Verständnis

Organisationstalent und gute Kommunikationsfähigkeit

Überzeugendes Auftreten, gute Selbstorganisation und Argumentation

Freude am Umgang mit Menschen, Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung

Gute MS-Office Kenntnisse

Wir bieten Ihnen

Eine verantwortungsvolle Vertriebsposition

Hochwertige und marktführende Produkte im Bereich Pelletkesseltechnik und Wärmepumpe

Attraktive Vergütung, Firmenwagen auch zur privaten Nutzung

Kontinuierliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Ein motiviertes Team und ein modernes Arbeitsumfeld

Wollen Sie bei ÖkoFEN mit einem Arbeitsplatz im Bereich der Erneuerbaren Energien vom Wachstumsmarkt profitieren? Dann bewerben Sie sich!

Warum auch Sie Teil unseres ÖkoFEN Teams werden sollten?

Per DU auf allen Ebenen

Flache Hierarchien und das DU prägen unseren Arbeitsalltag und schaffen eine familiäre, angenehme Arbeitsatmosphäre.

Top-Arbeitsequipment

Wir statten Sie mit Equipment aus, das für ihren Job wichtig ist: sehr gut ausgestattets Firmenfahrzeug, Laptop und Smartphone.

Gemeinsam für die Umwelt

Wir arbeiten für eine nachhaltige Zukunft. Jede Pelletheizung reduziert den CO 2 -Ausstoß so viel wie drei Dieselautos weniger auf den Straßen.

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben umweltfreundliche Pelletheizungen & Wärmepumpen an drei Standorten in Österreich. Mehr als 90 % unserer Produkte werden ins Ausland exportiert. Den Erfolg verdanken wir unseren Mitarbeiter:innen. Deshalb achten wir besonders darauf, dass es unseren Mitarbeitern gut geht und es wird auf jeden einzelnen Mitarbeiter Wert gelegt.

Na, haben wir Ihr Interesse geweckt?

Worauf warten Sie dann noch? Schicken Sie uns Ihre Bewerbung per Mail an bewerbung(at)oekofen.de

ÖkoFEN Heiztechnik GmbH

Schelmenlohe 2 | 86866 Mickhausen

08204 / 29 80-0 • bewerbung(at)oekofen.de