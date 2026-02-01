11.02.2026  Pressemeldung Alle News von ÖkoFEN

ÖkoFEN: Strengere Schallanforderungen – GreenFOX® unterschreitet die neuen Schallgrenzen deutlich

Die GreenFOX® Wärmepumpen von ÖkoFEN erfüllen die seit Anfang des Jahres geltenden, strengeren Schallanforderungen der BEG-Förderung bereits heute deutlich und bieten damit maximale Planungs- und Investitionssicherheit.

Seit dem 01. Januar 2026 gelten im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) verschärfte Schallanforderungen für Luft-Wasser-Wärmepumpen. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Geräuschemissionen des Außengeräts mindestens 10 dB unter den Grenzwerten der europäischen Ökodesign-Verordnung (EU Nr. 813/2013) liegen. Diese Regelung betrifft alle Wärmepumpen, die ab 2026 neu beantragt werden.

Die ÖkoFEN GreenFOX® Modelle 9/14 und 13/18 erfüllen diese Vorgaben bereits heute mit deutlichem Abstand. Während der zulässige Grenzwert bei 60 dB liegt, erreicht die GreenFOX® 9/14 einen Schallleistungspegel von nur 45,2 dB(A) und unterschreitet diesen damit um rund 15 dB(A). Die GreenFOX® 13/18 ist mit 43,4 dB(A) sogar noch leiser und liegt rund 17 dB(A) unter dem Grenzwert. Damit bieten beide Modelle Planungssicherheit für zukünftige Förderanforderungen.

ÖkoFEN Heiztechnik GmbH
ÖkoFEN Heiztechnik GmbH
Schelmenlohe 2
86866 Mickhausen
Deutschland
Telefon:  08204 - 2980-0
www.oekofen.de
Anzeigen
MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH
VIGOUR GmbH
ORANIER Heiztechnik GmbH
tecalor GmbH
HÜPPE GmbH

DESTATIS:

02.02.2026

Einzelhandelsumsatz im Jahr 2025 real um 2,7 % höher als im Vorjahr
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

02.02.2026

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im Januar 2026: -2,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

30.01.2026

Erwerbstätigkeit im Dezember 2025 leicht rückläufig
mehr

Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 2025 um 0,3 % höher als im Vorquartal
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung