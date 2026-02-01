Die GreenFOX® Wärmepumpen von ÖkoFEN erfüllen die seit Anfang des Jahres geltenden, strengeren Schallanforderungen der BEG-Förderung bereits heute deutlich und bieten damit maximale Planungs- und Investitionssicherheit.

Seit dem 01. Januar 2026 gelten im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) verschärfte Schallanforderungen für Luft-Wasser-Wärmepumpen. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Geräuschemissionen des Außengeräts mindestens 10 dB unter den Grenzwerten der europäischen Ökodesign-Verordnung (EU Nr. 813/2013) liegen. Diese Regelung betrifft alle Wärmepumpen, die ab 2026 neu beantragt werden.

Die ÖkoFEN GreenFOX® Modelle 9/14 und 13/18 erfüllen diese Vorgaben bereits heute mit deutlichem Abstand. Während der zulässige Grenzwert bei 60 dB liegt, erreicht die GreenFOX® 9/14 einen Schallleistungspegel von nur 45,2 dB(A) und unterschreitet diesen damit um rund 15 dB(A). Die GreenFOX® 13/18 ist mit 43,4 dB(A) sogar noch leiser und liegt rund 17 dB(A) unter dem Grenzwert. Damit bieten beide Modelle Planungssicherheit für zukünftige Förderanforderungen.