Europas Spezialist für Pelletheizungen erweitert sein Produktprogramm bei Gewebetanks um zwei weitere attraktive Lösungen. Beide Varianten überzeugen mit einer platzsparenden, vor Feuchtigkeit geschützten und zugleich kostengünstigen Lagermöglichkeit.

Sowohl für die Indoor- als auch die Outdoor-Lagerung von Pellets stellt ÖkoFEN zwei neue großvolumige Gewebetanks vor. Der neue XXL Flexilo Compact ist mit Lagermengen von bis zu 12 t unter anderem für den Einsatz in großen Wohnhäusern und Gewerbebauten mit hohem Leistungsbereich entwickelt. Der neue Flexilo Outdoor sorgt mit einer Lagermenge von bis zu 6,5 t auch im Außenbereich für höhere Kapazitäten bei der Pelletbevorratung.

Bis zu 12 Tonnen Pellets im neuen Gewebetank lagern

Seit Kurzem ist der Flexilo Gewebetank in einer weiteren Größe erhältlich. Im Gewebetank – rund 3,6 x 2,6 m benötigte Aufstellfläche bei Raumhöhen von 1,85 bis 2,40 m – können bis zu 12 t Pellets gelagert werden. Das intelligente Funktionskonzept sorgt für eine vollständige Entleerung und eine einfache Auffüllung des Tanks. Der Gewebetank kommt außerdem ohne Schrägboden und Lagerraumreinigung aus. Er überzeugt nicht zuletzt mit seiner modernen Holzoptik und den variablen Montagepositionen der Befülleinheit, die auch bei diesem ÖkoFEN Produkt elegantes Design und maximale Flexibilität sicherstellen.

Flexilo Outdoor: innovative und ganzjährige Pellets-Aufbewahrung im Freien

Wer sein Haus in Zukunft mit nachhaltigen und CO 2 -neutralen Pellets versorgen möchte, benötigt pro Heizsaison und je nach Größe des Eigenheims mehrere Tonnen des Brennstoffs. Ist für die Lagerung nur bedingt Platz, ist der ÖkoFEN Gewebetank, erhältlich in verschieden Größen, die optimale Wahl. Der Gewebetank kann im Gebäude aufgestellt werden, ist aber auch als Outdoor-Variante erhältlich. Als Außentank schützt er mittels Dach- und Seitenverkleidung die Pellets vor Sonne, Wind und Nässe und ermöglicht so eine ganzjährige Lagerung. Den Außentank gibt es ab sofort in zwei Größen und bietet so eine Lagerkapazität für mehr als 6 t (Grundfläche 3,05 m x 2,35 m).

Er ist einfach zu montieren, benötigt kein Fundament und die Verkleidung ist individuell gestalt- und umsetzbar (Holz, Alu etc.). Der neue Außentank ist ebenso wie die bisherige 3 t Variante als Bausatz in Holzrahmenkonstruktion inklusive wasserdichter, UV-beständiger Folie mit Reißverschlüssen erhältlich und benötigt kein Fundament.

