Pressemeldung

Steigende Energiekosten und die Suche nach zukunftssicheren Alternativen zu Öl und Gas lassen viele Bauherren und Sanierer über die richtige Heizung und eine unabhängige und heimische Wärmeversorgung nachdenken. ÖkoFEN setzt mit innovativer ZeroFlame®-Technologie auf besonders emissionsarme und saubere Pelletheizungen.

Umweltfreundliche Pelletheizungen haben sich auch dank der Pionierleistung von ÖkoFEN in den letzten 30 Jahren als echte Alternative zu Öl und Gas etabliert. Die stete technologische Weiterentwicklung hat mittlerweile dazu geführt, dass eine moderne Pelletheizung mit Brennwerttechnik höchsten Anforderungen an den Emissionsschutz gerecht wird. Nicht ohne Grund werden Pelletheizungen mit bis zu 45 % der Investitionskosten (beim Ölkesseltausch) staatlich gefördert.

Dennoch haben Diskussionen zur Umweltfreundlichkeit der Holzverfeuerung im Allgemeinen jüngst für Irritationen gesorgt. Und das, obwohl Pelletheizungen nur mit einem Anteil von 0,6 % (PM 2,5) keinen nennenswerten Einfluss auf die Feinstaubemissionen in Deutschland haben. Denn bei differenzierter Betrachtung wird klar, dass moderne, vollautomatische Pelletheizungen mit dem Verfeuern von Scheitholz in Kamin- und Kachelöfen nichts gemein haben. Pelletkessel zeichnen sich durch einen hohen Komfort und eine saubere Verbrennung aus, da sie automatische funktionieren, einen genormten Brennstoff verwenden und vom Fachmann installiert und gewartet werden. ÖkoFEN Pelletheizungen unterschreiten seit jeher die strengen Anforderungen der Bundesimmissionsschutzverordnung.

Mit ZeroFlame® hat ÖkoFEN die perfekte Antwort auf die Feinstaubdebatte entwickelt

Mit der innovativen ZeroFlame®-Technologie ist es ÖkoFEN gelungen, einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung emissionsfreier Wärmegewinnung aus Holzpellets zu machen. ZeroFlame® ist die weltweit erste Pellet-Verfeuerungstechnologie, bei der durch eine speziell ausgeklügelte Luftstromführung bzw. -anreicherung in Kombination mit der besonderen Brennkammerkonstruktion ein ganz besonderer Effekt erzielt wird: Die Flamme verschwindet fast vollständig und reduziert die Feinstaub-Partikelemissionen auf ein Minimum – komfortabel, zuverlässig und ganz ohne kostenintensive Filtertechnik. Übrig bleibt nur: Wärme und saubere Abluft.



ZeroFlame® ist seit über einem Jahr in der Brennwertbaureihe Pellematic Condens von 10-14 kW erhältlich und wird nun auch mit 16 und 18 kW angeboten. Der herausragende Effekt und die saubere Betriebsweise konnte auch im Praxis-Serienbetrieb überzeugen. Die Entscheidung für eine Pellematic Condens mit ZeroFlame® -Technologie wird mit einem weiteren finanziellen Anreiz belohnt. Im Rahmen der Bundesförderung BEG werden besonders emissionsarme Biomassekessel unter 2,5 mg/m³ Staub mit einem Innovationsbonus von zusätzlich 5 Prozent bezuschusst. So können sich Sanierer beim Ölkesseltausch auf insgesamt 50 Prozent Förderung freuen.

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.