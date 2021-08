Pressemeldung

Ab September bietet der Pelletkesselspezialist ÖkoFEN im Rahmen der Pelletakademie wieder eine Reihe von Präsenzveranstaltungen vor Ort am Unternehmenssitz im bayerischen Mickhausen an. Auch die Online-Schulungen starten nach der Sommerpause ins zweite Halbjahr 2021.

Nach dem Pandemie bedingten Verzicht auf Präsenzveranstaltungen bietet ÖkoFEN ab September 2021 wieder eine Reihe von Seminaren in der Firmenzentrale am Standort Mickhausen an. So ist es Fachhandwerkern wieder möglich, sich auch vor Ort praktisch zur Pelletheiztechnik weiterzubilden und die Möglichkeit zum regen Fachaustausch mit Kollegen zu nutzen – selbstverständlich unter Einhaltung des erforderlichen Hygienekonzepts.

ÖkoFEN Vor-Ort-Schulungen

Die Seminare vermitteln einen fundierten Überblick über Grundlagen zur Pelletheizung, Anlagenplanung, Regelung und Pelletlagerung sowie technische Hintergründe zu Heiz- und Brennwertkesseln für Planung und Einbau. Die Veranstaltungen werden von langjährig erfahrenen Schulungsexperten geleitet. Diese vermitteln am konkreten Gerät fundierte Einblicke unter anderem in die Einbringung und Montage, die richtige Einstellung von Regelung und Hydraulik sowie die Wartung. Ein weiteres Seminar richtet sich an Energieberater, Planer und Architekten mit dem Schwerpunkt der praktischen Planung von Pelletheizsystemen. Hinzu kommt ein Schornsteinfeger-Experten-Tag.

Das aktuelle Schulungsprogramm finden Sie unter www.oekofen.de/de/pelletakademie

ÖkoFEN Online-Schulungen

Um auch den Fachhandwerkern, denen eine persönliche Seminarteilnahme nicht möglich ist, die gewünschten Informationen bereitzustellen, setzt ÖkoFEN die bewährten kostenlosen Webinare fort. Die Online-Schulungen sind besonders zeitsparend gestaltet und finden teils zum Feierabend und teils als digitales Meisterfrühstück statt. Insgesamt 14 unterschiedliche Themenfelder werden im zweiten Halbjahr 2021 angeboten.

Das aktuelle Online-Schulungsprogramm sowie die Anmeldelinks zur Teilnahme stehen online zur Verfügung unter www.oekofen.com/de-de/online_schulungen/

Dort findet sich auch ein kurzer Erklärclip, der zeigt, wie schnell und einfach Online-Schulungen funktionieren.

Weitere Information unter www.oekofen.com.