03.12.2025  Pressemeldung Alle News von ÖkoFEN

ÖkoFEN: Maximale Unabhängigkeit dank Hybridheizung aus Luft-Wasser-Wärmepumpe und Pelletkessel

Dank eines Tipps von ihrem Heizungsbauer ersetzte Familie Maier aus Mindelheim ihre alte Gasheizung durch eine flexible Hybridanlage aus Pellematic Compact und GreenFOX Wärmepumpe aus dem Hause ÖkoFEN.

Erfahren Sie jetzt anhand des Praxisbeispiels, wie eine Hybridheizung das Beste aus zwei Welten vereint!

mehr

ÖkoFEN Heiztechnik GmbH
ÖkoFEN Heiztechnik GmbH
Schelmenlohe 2
86866 Mickhausen
Deutschland
Telefon:  08204 - 2980-0
www.oekofen.de
Anzeigen
Pluggit GmbH
Aalberts hfc MST GmbH
TECO Srl
STIEBEL ELTRON Deutschland Vertriebs GmbH
DELABIE GmbH

DESTATIS:

28.11.2025

Reallöhne im 3. Quartal 2025 um 2,7 % höher als im Vorjahresquartal
mehr

Inflationsrate im November 2025 voraussichtlich +2,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

28.11.2025

Erwerbstätigkeit im Oktober 2025 saisonbereinigt nahezu unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

28.11.2025

Importpreise im Oktober 2025: -1,4 % gegenüber Oktober 2024
mehr

Einzelhandelsumsatz im Oktober 2025 real um 0,3 % niedriger als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung