ÖkoFEN: Maximale Unabhängigkeit dank Hybridheizung aus Luft-Wasser-Wärmepumpe und Pelletkessel
Erfahren Sie jetzt anhand des Praxisbeispiels, wie eine Hybridheizung das Beste aus zwei Welten vereint!
Erfahren Sie jetzt anhand des Praxisbeispiels, wie eine Hybridheizung das Beste aus zwei Welten vereint!
28.11.2025
Reallöhne im 3. Quartal 2025 um 2,7 % höher als im Vorjahresquartal
mehr
Inflationsrate im November 2025 voraussichtlich +2,3 %
mehr
Quelle: destatis.de
28.11.2025
Erwerbstätigkeit im Oktober 2025 saisonbereinigt nahezu unverändert
mehr
Quelle: destatis.de
28.11.2025
Importpreise im Oktober 2025: -1,4 % gegenüber Oktober 2024
mehr
Einzelhandelsumsatz im Oktober 2025 real um 0,3 % niedriger als im Vormonat
mehr
Quelle: destatis.de