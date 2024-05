Die vollmodulierende Wärmepumpe GreenFOX® ermittelt aus länderspezifischen CO2-Daten und dem Börsenstrompreis automatisch, wann Strom sauber und günstig ist und optimiert die Wärmeerzeugung dementsprechend. Die GreenFOX® ist zudem auf einen zukunftsoffenen Hybrid-Betrieb in Kombination mit einer ÖkoFEN Pelletheizung vorbereitet – für maximale Flexibilität.

ÖkoFEN, Europas Spezialist für richtig grüne Wärme setzt mit der smarten Luft-Wasser-Wärmepumpe GreenFOX® einen neuen Standard in der Betriebsweise und Regelung von Wärmepumpen. Herzstück ist die einzigartige Green-Mode-Regelfunktion. Die smarte Regelung erkennt auf Basis von CO2-Daten und Strom-Börsenpreisen, wann der Strom nicht nur günstig, sondern auch sauber ist. Beim Betrieb der Wärmepumpe kann jeder selbst bestimmen, ob sie maximal ökologisch oder maximal günstig arbeiten soll. Abstufungen sind ebenfalls möglich. ÖkoFEN hat die regeltechnische Eigenentwicklung zum Patent angemeldet, um den Technologievorsprung von GreenFOX® vor allem gegenüber Mitbewerbern aus Fernost abzusichern.

Intelligente Regelung mit GreenMode

GreenFOX® setzt neue Maßstäbe für eine tatsächlich erneuerbare Betriebsweise. Um beim Heizen den eigenen CO2-Fußabdruck so gering wie möglich halten zu können, nutzt der GreenMode weltweite Live-Elektrizitätsdaten. Diese zeigen an, wie „grün“ der aktuelle Strommix ist bzw. wieviel CO2 bei der Herstellung ausgestoßen wird. Zudem wird der aktuelle Börsen-Strompreis abgerufen. Durch diese beiden Einflussfaktoren wird die Wärmeerzeugung optimiert und in das – für die gewünschte Betriebsweise (grüner und somit sauberer Strom, günstigerer Strom) optimalere Zeitfenster verschoben. Die erzeugte Wärme wird in einem Pufferspeicher bevorratet und bei Bedarf abgerufen. Für die Nutzung ist eine Internet-Verbindung notwendig, für den Teil Börsen-Strompreis die Nutzung eines an den Börsen-Strompreis gekoppelten Stromtarifes (dynamischer Stromtarif).

Wärmepumpe für Neubau und Sanierung geeignet

Die GreenFOX® Luft-Wasser-Wärmepumpe ist mit einer Systemleistung von 14 kW (monoenergetischer Betrieb) sowohl für Neubauten als auch den Heizungstausch geeignet. Dank modernster Technik sind hohe Vorlauftemperaturen (65 Grad Celsius) problemlos möglich. Für einen zukunftssicheren und nachhaltigen Betrieb sorgt das natürliche und somit klimafreundliche Kältemittel R290. Bei Gebäuden mit Flächenheizsystemen (Fußboden-, Wand-, Deckenheizungen) ermöglicht die ÖkoFEN Wärmepumpe zusammen mit den einfach zu installierenden und selbstentwickelten Hydraulikkomponenten in den Sommermonaten eine aktive Kühlung des Gebäudes. Dabei wird der Kreislauf umgedreht und kaltes Wasser durchströmt das System. Mit hervorragenden Effizienzwerten (COP größer fünf) und einem Schallleistungspegel von 45,2 dB (A) bewegt sich die Wärmepumpe von ÖkoFEN im Vergleich auf dem deutschen Markt im oberen Spitzenfeld. Die Installation des Außengerätes kann mit Hilfe des entwickelten Fertigfundaments (Einbau ohne Betonieren) einfach und mit wenig Aufwand erfolgen.

Hohe Wirtschaftlichkeit und mehr Unabhängigkeit

Die Kombination mit einer Photovoltaikanlage und der damit verbundenen Eigennutzung des selbst produzierten Stroms ist ein sinnvoller Baustein, um die Betriebskosten der Wärmepumpe weiter zu senken. Über einen Pufferspeicher kann zudem überschüssiger Solarstrom gespeichert werden. Die GreenFOX® Wärmepumpe kann als vollwertiges Einzelheizsystem betrieben werden. Darüber hinaus sind Hydraulik und Regelung unter der Bezeichnung „ZukunftsPlus“ für die Erweiterung zu einer zukunftsoffenen Hybrid-Lösung in Kombination mit einer ÖkoFEN Pelletheizung vorbereitet. Auf diese Weise entsteht für Bauherren und Renovierer mehr Unabhängigkeit von möglichen Szenarien wie beispielsweise zeitweisen Strompreiserhöhungen oder auftretenden Stromspitzen. Die Hybrid-Lösung trägt dazu bei, dass die Brennstoffkosten auch in Zukunft weiter reduziert werden können und bietet zudem den Vorteil, dass die Bauteile beider Wärmeerzeuger geschont und die Lebensdauer erhöht werden.

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.