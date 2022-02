Pressemeldung

Das neue Schulungsprogramm 2022 der ÖkoFEN Pelletakademie steht unter www.oekofen.de/de/pelletakademie zum Download bereit und kann zudem unter Tel. 08204 2980-0 oder per E-Mail an info@oekofen.de kostenlos bestellt werden. Bild: ÖkoFEN

Die ÖkoFEN Pelletakademie bietet 2022 wieder ein breites Fortbildungsprogramm für Fachhandwerker an, darunter Seminare zur Montage, Regelung und Wartung von Pelletheizungen sowie konkrete Produktschulungen. Neben Ganztagesveranstaltungen vor Ort gibt es auch eine Reihe von Online-Webinaren.

Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Energieeinsparung sind aktueller denn je – vor allem im Gebäudesektor. Die Reduzierung der CO 2 -Emissionen und der damit verbundene Austausch alter und klimaschädlicher Heizkessel sorgen beim Fachhandwerk für eine weiter steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Heizsystemen. Um eine kompetente Beratungs-, Planungs- und Ausführungsqualität gewährleisten zu können, sind fundierte Informationen aus erster Hand erforderlich. Hochwertige Fortbildungsmöglichkeiten sind gefragt, um die Umsetzung im Detail erfolgreich zu gestalten. ÖkoFEN, Europas Spezialist für Pelletheizungen, bietet 2022 mit der renommierten Pelletakademie wieder eine Vielzahl an Weiterbildungsangeboten für Fachhandwerker der Heizungs-, Sanitär- und Klimabranche an.

Die unterschiedlichen Tagesveranstaltungen finden an bundesweit zehn Standorten statt und werden von langjährig erfahrenen Schulungsexperten geleitet. Sie vermitteln fundierte Einblicke beispielsweise zur Einbringung und Montage von Pelletheizungen sowie deren Regelung, Hydraulik und Wartung. Hinzu kommen technische Produktschulungen, Grundlagen zur Pelletheizung, Anlagenplanung und Pelletlagerung. Neu im Programm ist ein Seminar zur revolutionären ZeroFlame-Technologie, der neuen Verfeuerungstechnologie mit Staubwerten nahe dem Nullwert.

Das aktuelle Schulungsprogramm ist zu finden unter www.oekofen.de/de/pelletakademie

Online-Schulungen 2022

Um auch den Fachhandwerkern, denen eine Seminarteilnahme vor Ort nicht möglich ist, oder die sich kurz und knapp zum Heizen mit Pellets informieren möchten, wichtige Kenntnisse zu vermitteln, setzt ÖkoFEN auch 2022 die bewährten kostenlosen Webinare fort. Die Online-Schulungen sind besonders zeitsparend gestaltet und finden teils zum Feierabend und teils als digitales Meisterfrühstück statt. Die Termine der insgesamt 14 unterschiedlichen Schulungsthemen sowie die Anmeldelinks zur Teilnahme stehen online zur Verfügung unter www.oekofen.com/de-de/online_schulungen/

Dort findet sich auch ein kurzer Erklärclip, der zeigt, wie schnell und einfach Online-Schulungen funktionieren.

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.