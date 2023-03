Die Nachfrage nach klimafreundlichen Pelletheizungen steigt stetig und so wurde der Ausbau der Deutschlandzentrale von ÖkoFEN notwendig. Entsprechend der Firmenphilosophie entstand der Neubau umweltfreundlich in Holzbauweise und schafft neben weiterer Logistikfläche auch neue Arbeitsplätze in der Region. Bild: ÖkoFEN

Das mittelständische Unternehmen ÖkoFEN steht seit über

30 Jahren für wegweisende Innovationen in der Pelletheiztechnik und der Heizungsbranche. Pioniergeist, Umweltschutz, Partnerschaft und Qualität prägen bis heute das unternehmerische Handeln. Aus der Idee einer automatisierten Holzheizung ist ein breites Angebot an hocheffizienten Pelletheizungen entstanden, die sowohl mit als auch ohne Brennwerttechnik komfortabel und vollautomatisch für wohlige Wärme aus Pellets sorgen. Auch die Heizungsregelung, Pellettanks, Pufferspeicher, Solaranlagen und Kaminsysteme zählen zum ÖkoFEN Programm. Mit der neuen ZeroFlame® Technologie sind sogar Staubemissionen nahe dem Nullwert möglich.



Die Erfolgsgeschichte von ÖkoFEN beginnt 1989 in Österreich mit der Entscheidung des Firmengründers Herbert Ortner, Gebäude ohne fossile Brennstoffe, wie beispielsweise Heizöl, auf der Basis von Holz umweltfreundlich und komfortabel mit Wärme zu versorgen. Der Firmenname war von Beginn an Programm: ÖkoFEN steht für „Ökologische Forschung und Entwicklung“. Die Markteinführung der ersten typengeprüften Pelletheizung im Jahr 1997 war eine enorme Pionierleistung und der Beginn einer rasanten Marktentwicklung. Bis dato ungenutzte Sägespäne wurden zu einem hochwertigen Brennstoff mit beträchtlichem Mehrwert: Holzpellets. Das neue Komfortniveau der ÖkoFEN Pellematic eröffnete den Kunden eine Alternative zum Heizen mit Öl.

Seither folgten weitere Innovationen, wie der weltweit erste Pelletkessel mit hocheffizienter Brennwerttechnik (2003). 2015 revolutionierte ÖkoFEN das Einsatzspektrum an Pellet-Brennwertkesseln mit der Entwicklung der Condens-Technologie. Diese erlaubt die flexible Kombination von Pellet-Brennwertkesseln mit jedem Wärmeverteilsystem, unabhängig der Rücklauftemperatur. Mit myEnergy365 gelingt ÖkoFEN 2017 ein großer Schritt in Richtung Energieautarkie. Dank modularer Verknüpfung der stromerzeugenden Pelletheizung mit einer PV-Anlage, einem Stromspeicher und einem Wechselrichter ist es Eigenheimbesitzern fortan möglich, sich mit 100 Prozent ökologischer Wärme und selbst produziertem Pellets- und Sonnenstrom selbst unabhängig zu versorgen.

2020 revolutioniert ÖkoFEN erneut die Heizungsbranche. Mit der neuen ZeroFlame® Technologie erreicht ÖkoFEN erstmals Staubemissionen nahe dem Nullwert ganz ohne Filtertechnik. Der Clou: Durch eine ausgeklügelte Technik verschwindet die Flamme fast vollständig und reduziert die Feinstaub-Partikelemissionen auf ein Minimum. Die sauberste ÖkoFEN Pelletheizung aller Zeiten ist die Antwort auf das viel diskutierte Thema der Feinstaubemissionen.

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, expandiert ÖkoFEN international. Neben dem Stammsitz im österreichischen Niederkappel wurde auch in den beiden größten Märkten Deutschland und Frankreich ausgebaut.

Der Produktionsstandort in Österreich wird derzeit auf insgesamt 40.000 m² Fläche mehr als verdoppelt. Im bayerischen Mickhausen bei Augsburg entstand mit der dritten Halle ein neues und modernes Logistikzentrum. Im nächsten Schritt wird das Schulungszentrum neu gebaut.

Bis heute wurden weltweit über 150.000 Anlagen installiert. Dadurch konnten über 11 Mio. Tonnen CO 2 eingespart werden.

Das familiengeführte Unternehmen beschäftigt europaweit insgesamt ca. 850 Mitarbeiter, knapp 100 davon in Deutschland.

Von der deutschen Firmenzentrale aus unterstützt ein flächendeckendes Netz an Vertriebscentern und Servicetechnikern das Fachhandwerk in allen vertrieblichen und technischen Belangen.

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.