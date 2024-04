Um den Umstieg von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energien auch im gewerblichen Bereich zu forcieren, hat ÖkoFEN mit dem Pellematic Condens XL eine Pellet-Brennwertheizung in Leistungsgrößen von 100 bis zu 130 kW entwickelt. Bild: ÖkoFEN

Basierend auf der bewährten ÖkoFEN Brennwert-Technologie ist der Pellematic Condens XL die ideale Lösung für Gewerbe, kommunale Einrichtungen und den mehrgeschossigen Wohnungsbau. Dank seiner Anpassungsfähigkeit an den individuellen Wärmebedarf bietet das Heizsystem eine maßgeschneiderte Lösung für umfangreiche Heizprojekte. Mit der Verfeuerungstechnologie ZeroFlame®, einem optimalen Puffermanagement und perfekt abgestimmter Hydraulik bietet der Pellematic Condens XL ein umfassendes Gesamtpaket im großen Leistungsbereich.

Um den Umstieg von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energien auch im gewerblichen Bereich zu forcieren, bringt ÖkoFEN mit dem Pellematic Condens XL einen speziell für Pellets entwickelten Brennwertkessel in Leistungsgrößen von 100 bis zu 130 kW auf den Markt. Der Pellematic Condens XL ist je nach Wärmebedarf für den Einsatz in mittleren Gewerbe- und Wohnungsbauobjekten sowie als Kaskade (bis 520 kW) bei Großbetrieben sowohl für den Neubau als auch für den Heizungstausch eignet. Anlagen dieser Größe mit hocheffizienter Brennwerttechnik zu betreiben, lohnt sich finanziell, denn es erspart bis zu 15 % Brennstoff. Bei einem durchschnittlichen Brennstoffverbrauch von 50 Tonnen Pellets jährlich spart sich der Betreiber schnell 2.000 Euro pro Jahr Brennstoffkosten.

Ein weiterer Vorteil ist die Kompatibilität der Baureihen mit nahezu jedem bestehenden Wärmeverteilsystem sowie der Einsatz standardisierter Bauteile. Hierbei zahlt sich für Fachhandwerker die deutliche Zeitersparnis bei Planung und Installation aus.

Ein weiterer Vorteil der neuen Pellematic Condens XL ist die Baugröße. In den im gewerblichen Bereich am stärksten nachgefragten Leistungsgrößen 100, 110, 120 und 130 kW können Fachhandwerker künftig anstelle von bisher üblichen Kaskaden-Lösungen auf eine kompakte Anlage zugreifen, die speziell für Pellets entwickelt wurde. Mit den Maßen 2046 x 2110 x 1239 mm (B x H x T) ist der Platzbedarf vergleichsweise gering und auch ein Austausch bestehender Heizungsanlagen ohne große Umbaumaßnahmen problemlos möglich.

ZeroFlame® sorgt für nahezu emissionsfreie Betriebsabläufe

Die Pellematic Condens XL ist in allen Leistungsgrößen serienmäßig mit der innovativen Verfeuerungstechnologie ZeroFlame® ausgerüstet. ZeroFlame® hat sich im Praxiseinsatz als großer Schritt in Richtung absolut sauberer Wärmegewinnung aus Holzpellets erwiesen. Durch eine speziell ausgeklügelte Luftstromführung bzw. -anreicherung in Kombination mit der besonderen Brennkammerkonstruktion wird ein ganz besonderer Effekt erzielt. Die Flamme verschwindet fast vollständig und die Feinstaub-Partikelemissionen werden auf ein Minimum reduziert – komfortabel, zuverlässig und ganz ohne kostenintensive Filtertechnik. Übrig bleibt nur: Wärme und saubere Abluft!

Die automatische Ascheaustragung mit Aschekomprimierung und mit zwei parallel befüllten Ascheboxen ermöglicht eine einfache und saubere Entleerung.

Vollautomatisch, flexibel und modulierbar

Dank permanentem Entaschungsvorgang und automatischem Pelletttransport erbringt die Pellematic Condens XL eine durchgehend hohe Leistung. Doch auch bei schwankendem Wärmebedarf passt die flexible Heizung die benötigte Leistung bis zu 30 Prozent der Nennleistung entsprechend an. Mit optimalem Puffermanagement und perfekt abgestimmter Hydraulik bietet der Pellematic Condens XL ein umfassendes Gesamtpaket im großen Leistungsbereich. Die Verwendung modernster Technik in Verbindung mit dem klimafreundlichen Brennstoff Pellets gewährleistet ein hohes Maß an Effizienz und leistet einen wichtigen Beitrag für die Energiewende.

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.