Pressemeldung

Mit ZeroFlame®, der weltweit neuen Pellet-Verfeuerungstechnologie, präsentierte ÖkoFEN im Frühjahr einen Meilenstein im Bereich des Heizens mit Holzpellets. Das Fachpublikum konnte sich im Sommer bei der bundesweiten Roadshow von der Innovation überzeugen. Seitdem wurde die neue Technik in zahlreichen Haushalten installiert. Die zufriedenen Kunden berichten von ihren ersten Erfahrungen.

Im Frühjahr war es endlich so weit: Nach jahrelanger intensiver Forschungsarbeit und einem europaweiten Praxisfeldtest konnte ÖkoFEN einen weiteren großen Schritt in Richtung absolut sauberer Wärmegewinnung aus Holzpellets präsentieren. Mit ZeroFlame® wird durch eine speziell ausgeklügelte Luftstromführung bzw. -anreicherung in Kombination mit der besonderen Brennkammerkonstruktion ein ganz besonderer Effekt erzielt. Die Flamme verschwindet fast vollständig und reduziert die Feinstaub-Partikelemissionen auf ein Minimum – komfortabel, zuverlässig und ganz ohne kostenintensive Filtertechnik. Übrig bleibt nur: Wärme und saubere Abluft!

Die sauberste ÖkoFEN Pelletheizung aller Zeiten

In der Branche werden überwiegend elektrische Hochvolt-Partikelfilter verwendet, die jedoch in der Regel kostenintensiv und selten wartungsfrei sind. Mit ZeroFlame bietet ÖkoFEN eine Lösung an, die direkt an der Verbrennung ansetzt und ohne Filtertechnik auskommt. Eine Lösung, die in den Bereichen Komfort und Zuverlässigkeit für den Endverbraucher absolut keine Einschränkungen bringt. Ein vom TÜV-Austria durchgeführter praxisnaher 9-Stunden Lastzyklustest, der den typischen Betrieb einer Pelletheizung über ein Jahr abbildet, bestätigt den hervorragenden Effekt und die saubere Betriebsweise. Durch diesen Technologiefortschritt ist neben einer CO 2 -neutralen Verbrennung zugleich ein erhebliches Einsparpotenzial an Emissionen möglich.

Erste Erfahrungswerte von zufriedenen Kunden

Seit dem Frühjahr 2021 ist die flammenlose Technologie in Serie und im ersten Schritt für die Brennwertbaureihe Pellematic Condens von 10-14 kW verfügbar. Zahlreiche Kunden haben sich seitdem für diese innovative Heizlösung entschieden. Die „Zukunftsmacher“ Christian und Sandra berichten in einem Video-Interview, warum sie sich speziell für die Pellematic Condens mit ZeroFlame® Technologie entschieden und über ihre ersten Erfahrungen mit der neuen Heizung. Auch der betreuende Heizungsbauer kommt zu Wort und erzählt aus Sicht eines Fachmanns von der Installation des Kessels. Das Video ist hier online verfügbar: www.oekofen.com/dede/videos/#zukunftsmacher

ZeroFlame® lohnt sich auch finanziell

Der Aufpreis für die flammenlose Verfeuerungstechnologie beträgt 690 Euro netto. Vergleichbare Filtersysteme kosten mehr als das doppelte. Einen weiteren finanziellen Anreiz sich für einen Pellematic Condens mit ZeroFlame® Technologie zu entscheiden, bietet die neue Bundesförderung BEG, die besonders emissionsarme Biomassekessel unter 2,5 mg/m³ Staub mit einem Innovationsbonus von zusätzlich 5 Prozent bezuschusst. Beim Ölkesseltausch können sich Sanierer damit auf insgesamt 50 Prozent Förderung freuen.

Kein Installationsmehraufwand für das Fachhandwerk

Hinsichtlich der Installationsfreundlichkeit kann ZeroFlame® ebenfalls punkten: Für den Handwerker ändert sich in der Installation und der generellen Handhabung des Gerätes nichts. Bei der Entwicklung wurde stets darauf geachtet, die Einbringung und Montage der Kessel so einfach und zeitsparend wie möglich zu gestalten. Kompakte Kesselmaße tragen zur schnelleren Einbringung bei. Aufbaubare Pumpengruppen verkürzen die Montagezeiten. Für besonders kurze Installationszeiten ist die Pellematic Condens mit ZeroFlame® Technologie bereits „plug & heat“ fähig.

Weitere Information unter www.oekofen.com.