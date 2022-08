„Feuer ohne Flamme“ ist das Leitmotto von ÖkoFEN auf der SHK ESSEN 2022. Dank innovativer ZeroFlame® Technologie präsentiert der Pelletkesselspezialist die sauberste ÖkoFEN Pelletheizung aller Zeiten. Zudem erwarten die Fachbesucher neue Leistungsgrößen der Pelletkessel Pellematic Compact und Pellematic Condens, sowie ein neuer Outdoor Gewebetank und die neuen Features der myPelletronic App 2.0.

Die weltweit einzigartige Verfeuerungstechnologie ZeroFlame® steht im Mittelpunkt des diesjährigen Messestands von ÖkoFEN auf der SHK ESSEN 2022 (Halle 3, Stand 3A03). ZeroFlame® verändert das Verbrennungsverhalten von Holzpellets in Pelletheizungen, so-dass Staubemissionen unter 2,5 mg/m³ erreicht werden.

Erzielt wird dies durch eine speziell ausgeklügelte Luftstromführung bzw. -anreicherung in Kombination mit der besonderen Brennkammerkonstruktion. Dabei verschwindet die Flamme fast vollständig und reduziert die Feinstaub-Partikelemissionen auf ein Minimum. Auf kostenintensive Filtertechnik kann somit vollständig verzichtet werden.

ZeroFlame® gibt es in der Brennwertbaureihe Pellematic Condens. Nach erfolgreicher Einführung der Leistungsgrößen 10-14 kW sind jetzt auch 16-18 kW erhältlich.

Neue Leistungsgrößen für Objekt- und Geschosswohnungsbau

Für die beiden Pelletkessel Pellematic Compact und Pellematic Condens stellt ÖkoFEN zusätzliche Leistungsgrößen von 22 bis 32 kW vor. Beide Systeme sind damit auch bestens für den Einsatz in gewerblichen und kommunalen Einrichtungen sowie in Mehrfamilienhäusern geeignet. Die Pellematic Compact Baureihen sind als besonders kompakte Pelletkessel am Markt bekannt. Diesem Anspruch werden sie auch in den leistungsstärkeren Ausführungen mit Außenmaßen von nur 96,5 x 92,0 x 142,5 cm (B/T/H) gerecht. Die Pellematic Condens Kessel machen den Einsatz der Brennwerttechnik auch bei höherem Leistungsbedarf in jedem Wärmeverteilsystem möglich. Dank moderner Brennwerttechnik können Pellematic Condens Heizungen auch problemlos bei höheren Rücklauftemperaturen flexibel eingebaut werden, wie es häufig in der Sanierung der Fall ist.

Außenlagerung von Holzpellets

Um der steigenden Nachfrage nach einer Lagerlösung für Holzpellets bei zu kleinen oder nicht vorhandenen Räumen in Gebäuden Rechnung zu tragen, stellt ÖkoFEN ein neues System zur ganzjährigen Pelletbevorratung im Freien vor. Der Flexilo Outdoor Außentank, ein Gewebetank mit einem Fassungsvermögen von 2,7 bis 3,3 Tonnen, ist als Bausatz in Holzrahmenkonstruktion inklusive Bodenplatte und wasserdichter, UV-beständiger Folie mit Reißverschlüssen und wahlweise mit einer hochwertigen Trapez-Blechfassade erhältlich.

myPelletronic-App 2.0

Ein weiteres Highlight auf der SHK ESSEN ist die aktuelle Version 2.0 der ÖkoFEN myPelletronic-App mit neuen Funktionen, optimierter Leistung und frischem Design. Die App ermöglicht den Nutzern mit nur einem Klick den Vollzugriff auf ihre Pelletheizung. So können sie jederzeit und überall alle Einstellungen einsehen und falls notwendig Änderungen vornehmen. Neben einer einfachen Menüführung, die identisch ist mit dem Heizungsbedienteil, können auch Push-Benachrichtigungen mit wichtigen Statusinformationen und ein Fernzugriff eingerichtet werden. Das ermöglicht dem Fachhandwerk eine schnelle Fehleranalyse aus der Ferne und erspart oft zeitintensive Kundendiensteinsätze. Die aktuelle Heizungs-App myPelletronic 2.0 wurde jetzt mit dem App Award 2022 der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) ausgezeichnet. In der Kategorie Technik & Beruf prämierte die internationale Jury die myPelletronic App von ÖkoFEN als eine der besten unter 28 Heizungs-Apps. Neben den vielfältigen Funktionen für Endbenutzer überzeugt die kostenfreie App auch mit neu entwickelten Features für die steigende Zahl an Fachpartnern.

ÖkoFEN auf der SHK ESSEN: 06.-09.09.2022 / Halle 3, Stand 3A03.

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.