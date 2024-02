Die neue ÖkoFEN Pellematic Condens XL macht Gewerbebetrieben den Wechsel zu Pellettechnik einfach. Die hocheffiziente Pelletheiztechnik mit vier weiteren Leistungsgrößen von 100 bis 130 kW wird erstmals auf der SHK+E in Essen vorgestellt und ist ab Herbst 2024 erhältlich. Bild: ÖkoFEN

ÖkoFEN präsentiert auf der SHK+E 2024 in Essen (Halle 3, Stand 3A03) die Zukunft richtig grüner Wärme. Zu den Messehighlights zählen die neue Pelletheizung Pellematic Condnes XL bis 130 kW für Gewerbe und Großanlagen, der offizielle Verkaufsstart der preisgekrönten Wärmepumpe GreenFOX® sowie das innovative App-Feature „Predictive Maintenance“ für Fachbetriebe zur Optimierung der Serviceplanung.

ÖkoFEN, Europas Spezialist für richtig grüne Wärme, präsentiert auf der SHK+E in Essen vom 19. bis 22. März 2024 (Halle 3, Stand 3A03) seine neuesten nachhaltigen Heizlösungen. Im Mittelpunkt steht unter anderem der Pellematic Condens XL – ein Großkessel, der speziell für Pellets entwickelt wurde und Gewerbe- und Großanlagenbesitzern den Umstieg von Öl- und Gasheizungen ermöglicht. Ein weiteres Highlight ist der offizielle Verkaufsstart der mehrfach ausgezeichneten Wärmepumpe GreenFOX®. Zudem stellt ÖkoFEN den Installateuren ein neues App-Feature namens "Predictive Maintenance" vor, das frühzeitig die anstehende Wartung und Reinigung der Heizkessel anzeigt und damit die Serviceplanung wesentlich vereinfacht.

Pellematic Condens XL – die grüne Energiewendeheizung für Gewerbe und Großanlagen

Der Pellematic Condens XL ist eine Erweiterung der beliebten Condens-Produktreihe von ÖkoFEN und gehört zu den beliebtesten Geräten im Sortiment. Mit einer Leistung von 100 bis 130 kW bietet er Unternehmen mit hohem Wärmebedarf eine hocheffiziente Alternative zu Öl- und Gasheizungen. "Der Wechsel zu Pellettechnik wird für Gewerbebetriebe mit dem Pellematic Condens XL sehr einfach", erklärt Beate Schmidt-Menig, Geschäftsführerin von ÖkoFEN. "Ab Herbst 2024 wird die hocheffiziente Pelletheiztechnik mit vier weiteren Leistungsgrößen von 100 bis 130 kW erhältlich sein." Der Pellematic Condens XL basiert auf der bewährten Brennwert-Bauweise, die bereits in über 10.000 Installationen erfolgreich eingesetzt wurde. Der Kessel ermöglicht eine Energieeinsparung von fünf bis fünfzehn Prozent durch die vollständige Nutzung der Energie bei niedrigen Ablufttemperaturen. Kindergärten, Schulen, öffentliche Gebäude, Hotels, Gewerbe- und Gastronomiebetriebe sowie Wohnanlagen können so zur grünen Wärmewende beitragen und beim Brennstoff Kosten sparen. Die integrierte ZeroFlame®- Technologie reduziert die Feinstaub-Partikelemissionen ohne teure Filtertechnik um 95 Prozent. Die Flamme verschwindet nahezu vollständig und es entsteht primär Wärme und saubere Abluft, was einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz darstellt.

GreenFOX® – die smarte Wärmepumpe mit richtig grüner Energie

Basierend auf LIGVE CO2- und Strompreisdaten erkennt der Regler der vollmodulierenden Wärmepumpe GreenFOX® als weltweit erste automatisch, wann Strom günstig und sauber ist und optimiert die Wärmeerzeugung dementsprechend. Die Wärmepumpe nutzt Wetterdaten und berücksichtigt auch den PV-Strom, um den Stromverbrauch zu optimieren. Im Herbst 2023 wurde die Wärmepumpe der Öffentlichkeit vorgestellt und hat bereits zahlreiche Innovationspreise, darunter den renommierten Futurezone- und Iceberg-Award, gewonnen. Der Verkaufs- und Auslieferungsstart in Deutschland erfolgt im Rahmen der SHK+E in Essen. Besucher haben vor Ort die Möglichkeit, sich näher über die mehrfach ausgezeichnete Wärmepumpe zu informieren.

Predictive Maintenance – vorausschauende Serviceplanung für ÖkoFEN-Fachpartner

Ein weiteres Highlight präsentiert sich digital: ÖkoFEN stellt den Installateuren ein neues Feature namens "Predictive Maintenance" vor. Diese neue Servicefunktion in der ÖkoFEN App "myPelletronic 2.0" vereinfacht die Serviceplanung erheblich. Die Heizung erkennt selbstständig vorausschauend, ob eine Wartung erforderlich ist, bevor ein Einsatz ansteht. Dieses neue digitale Werkzeug ermöglicht eine vorausschauende Serviceplanung für ÖkoFEN Fachpartner und reduziert Wochenend- und Feiertagseinsätze aufgrund versäumter Wartungen auf ein Minimum.

ÖkoFEN auf der SHK+E in Essen: 19.-22.03.2024 / Halle 3, Stand 3A03.

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.