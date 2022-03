Pressemeldung

Die IFH 2022 steht für ÖkoFEN ganz im Zeichen der innovativen ZeroFlame® Technologie. Damit präsentiert der Pelletkesselspezialist die sauberste ÖkoFEN Pelletheizung aller Zeiten. Zudem werden die neuen Leistungsgrößen der Pelletkessel Pellematic Compact und Pellematic Condens sowie ein neuer Outdoor Gewebetank und die neuen Features der myPelletronic App 2.0 vorgestellt.

Unter dem Motto „Feuer ohne Flamme“ präsentiert ÖkoFEN auf der IFH 2022 in Nürnberg (Halle 4A, Stand 100) die weltweit einzigartige Verfeuerungstechnologie ZeroFlame®. Sie ist das Ergebnis jahrelanger intensiver Arbeit in der unternehmenseigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie eines europaweit durchgeführten Praxisfeldtests. Die ZeroFlame® Technologie verändert das Verbrennungsverhalten, so dass Staubemissionen unter 2,5 mg/m³ erreicht werden, die mit dem Innovationsbonus von plus fünf Prozent zusätzlich gefördert werden. Erzielt wird dies durch eine speziell ausgeklügelte Luftstromführung bzw. -anreicherung in Kombination mit der besonderen Brennkammerkonstruktion. Das sorgt für einen ganz besonderen Effekt: Die Flamme verschwindet fast vollständig und reduziert die Feinstaub-Partikelemissionen auf ein Minimum. Auf kostenintensive Filtertechnik kann vollständig verzichtet werden.

Für die beiden Pelletkessel Pellematic Compact und Pellematic Condens stellt ÖkoFEN zusätzliche Leistungsgrößen von 22 bis 32 kW vor. Beide Systeme sind damit auch bestens für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern sowie in gewerblichen oder kommunalen Einrichtungen geeignet. Die Pellematic Compact Baureihen sind als besonders kompakte Pelletkessel am Markt bekannt. Diesem Anspruch werden sie auch in den leistungsstärkeren Ausführungen mit Außenmaßen von nur 96,5 x 92,0 x 142,5 cm (B/T/H) gerecht. Die Pellematic Condens Kessel machen den Einsatz der Brennwerttechnik auch bei höherem Leistungsbedarf in jedem Wärmeverteilsystem möglich. Dank moderner Brennwerttechnik können Pellematic Condens Heizungen auch problemlos bei höheren Rücklauftemperaturen flexibel eingebaut werden, wie es häufig in der Sanierung der Fall ist.

Für die ganzjährige Pelletbevorratung im Freien bietet ÖkoFEN künftig einen Gewebetank mit einem Fassungsvermögen von 2,7 bis 3,3 Tonnen zur Außenaufstellung an. Der Flexilo Outdoor Außentank ist als Bausatz in Holzrahmenkonstruktion inklusive Bodenplatte und wasserdichter, UV-beständiger Folie mit Reißverschlüssen und wahlweise auch mit einer Blechfassade erhältlich. Er bietet die perfekte Lösung, wenn der Platz innerhalb des Gebäudes nicht vorhanden ist.

Ein weiteres Highlight auf der IFH ist die aktuelle Version 2.0 der ÖkoFEN myPelletronic-App mit neuen Funktionen, optimierter Leistung und frischem Design. Die App ermöglicht den Nutzern mit nur einem Klick den Vollzugriff auf ihre Pelletheizung. So können sie jederzeit und überall alle Einstellungen einsehen und falls notwendig Änderungen vornehmen. Neben einer einfachen Menüführung, die identisch ist mit dem Heizungsbedienteil, können auch Push-Benachrichtigungen mit wichtigen Statusinformationen und ein Fernzugriff eingerichtet werden. Das ermöglicht dem Fachhandwerk eine schnelle Fehleranalyse aus der Ferne.

ÖkoFEN auf der IFH in Nürnberg: 26.-29.04.2022 / Halle 4A, Stand 100.

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.