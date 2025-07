Seit dem 1. Juli 2025 gelten in der EU neue Anforderungen an das Ökodesign energieverbrauchsrelevanter Produkte. Die Ökodesign-Richtlinie 2.0 ersetzt die bisherige Verordnung 2015/1188 und zielt insbesondere darauf ab, die Energieeffizienz, Langlebigkeit und Reparaturfreundlichkeit technischer Geräte zu verbessern. Auch elektrische Heizkörper fallen unter diese Neuregelung. Der international agierende Raumklimaspezialist Zehnder hat seine elektrischen Heizkörper-Modelle an die neuen Leistungskriterien angepasst, wobei der Schwerpunkt auf der Produktleistung und den Steuerungssystemen liegt.

Grundsätzlich soll die neue EU-Verordnung Langlebigkeit, Energie- und Ressourceneffizienz, Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit von Produkten verbessern. Dazu zählen auch Elektro-Heizkörper. Für Zehnder bedeutet das somit, den Standby-Stromverbrauch zu reduzieren, die Energieeffizienz der Heizkörper zu erhöhen und sowohl die Reparaturfähigkeit als auch die Transparenz in die Leistungsfähigkeit der Produkte zu verbessern.

Für Zehnder Elektro-Heizkörper ohne werkseitig integrierte Steuerung muss demnach eine bauseitige Regelung verwendet werden. Diese Produkte mit Heizstab IHE eignen sich somit zur Kombination mit Gebäudeautomatisationssystemen. Zudem lassen sich die elektrischen Heizkörper von Zehnder zukünftig noch leichter und schneller reparieren. Bei den neuen Heizstäben IHC und IHD lassen sich somit beispielsweise die Steuereinheiten einfach tauschen. Dadurch können die Elektro-Heizkörper jederzeit schnellstmöglich repariert werden.

Außerdem dürfen externe Dienstleister, die über die entsprechende technische Ausbildung oder eine Zertifizierung für elektrische Heizsysteme verfügen, anfallende Reparaturen auch selbst fachgerecht durchführen.

Weitere Informationen unter: zgde.gmbh/tu67