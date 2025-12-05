Wie bei einem geschliffenen Kristall fügen sich die exakt gearbeiteten, geometrischen Flächen zu einem vollkommenen Achteck. In dieses Stück fließt alles ein, wofür Villeroy & Boch steht: Designkompetenz, Innovationskraft und ein tiefes Verständnis für Keramik.

Der letzte Schliff für luxuriöse Bäder

Ursprünglich für den anspruchsvollen Sektor der Spitzenhotellerie entwickelt, veredelt Octagon in der neuen Variante als Aufsatzwaschtisch jetzt auch private Bäder. Er ist mit Premium Möbelkollektionen wie Finion kombinierbar, passt aber auch hervorragend zu maßgefertigten architektonischen Lösungen aus Naturstein oder Holz. Die erhältlichen Mattfarben Stone White und Pure Black passen sowohl in klassisch-elegante als auch in extravagant-glamouröse Interieurs. Dank der kompakten Ausmaße von 42 cm Durchmesser ist Octagon auch das perfekte Statement-Piece für aufsehenerregende Gästebäder.

Präzision auf höchstem Niveau

Octagon wird mit höchster Präzision in Europa gefertigt. Dabei ist es Villeroy & Boch durch eine Anpassung der Produktionsschritte gelungen, die Form des Achtecks – seit der Antike ein Symbol für Vollkommenheit – in Keramik zu bannen. Die exakten Winkel und Kanten werden durch die Materialinnovation TitanCeram möglich gemacht, die der Keramik eine außergewöhnliche Festigkeit verleiht und höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird.