Für die Erschließung von Erdwärme über Tiefensonden sowie Flachkollektoren oder Grundwasser ist die Sole-Kompakt-Wärmepumpe SWK007P8d von Ochsner ausgelegt. Sie eignet sich für die Heizung und Warmwasserbereitung in kleineren Wohneinheiten. Der Sole-Tower kann in Einfamilienhäusern mit gutem Energiestandard, in kalten Nahwärmenetzen sowie als Etagenlösung im Mehrfamilienhaus eingesetzt werden.

Komplettlösung für kleinere Wohneinheiten

Der schlanke Tower eignet sich für den Einsatz im Neubau und in der Modernisierung. Er benötigt nur knapp einen halben Quadratmeter Stellfläche und findet damit auch Platz in Wohnungen oder in Nebenräumen von Einfamilienhäusern. Ein Edelstahl-Warmwasserspeicher mit 180 Litern Inhalt ist bereits integriert. Er bietet ausreichend Kapazität für einen Vierpersonenhaushalt. Servicearbeiten können problemlos von vorn durchgeführt werden. Das intuitive Touchdisplay ist benutzerfreundlich und eignet sich daher auch gut für Mietobjekte. Über Modbus ist eine Einbindung in die Gebäudeleittechnik möglich.

Modulierende Leistungsanpassung

Mit einem COP von 4,6 bei S0/W35 erreicht der Sole-Tower die beste Energieeffizienzklasse A+++. Die Wärmepumpe arbeitet mit einem modulierenden Sole- und Heizkreis und liefert Leistungen zwischen 1,5 und 7,1 kW. Sie passt die Wärmeabgabe ohne Heizungs-Pufferspeicher optimal an den Bedarf der Wohneinheit an. Der kompakte Tower ist Smart-Grid-ready und kann damit von den günstigen Tarifen der künftig geplanten intelligenten Stromnetze profitieren. Bereits heute ist die Nutzung von selbst erzeugtem Solarstrom möglich, um Energiebilanz und Kosten für Heizung und Warmwasserbereitung weiter zu optimieren.

