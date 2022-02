Pressemeldung

Mit vier Wärmepumpenreihen in verschiedenen Leistungsklassen und Einsatzbereichen ist der Wärmepumpenhersteller Ochsner auf den Branchenmessen 2022 präsent. Nach dem erfolgreichen Marktstart baut das Unternehmen die Produktionskapazitäten für die Air Hawk 518 erheblich aus. Der Sole-Tower bietet Flexibilität für Heizung und Warmwasserbereitung, vom Einfamilienhaus bis zur Quartierslösung. Für hohe Leistungen ausgelegt sind die Baureihen Air 85 und IWWHC P2d.

Produktionsausweitung für Ochsner Air Hawk 518

Die Ochsner Air Hawk 518 ist 2021 sehr erfolgreich im Markt gestartet. Als Reaktion auf die große Zahl der Vorbestellungen und Anfragen verdoppelt Ochsner die Produktionskapazitäten für alle Modelle ab April 2022. Mit den Erweiterungsbauten für Produktion und Logistik am Standort Haag sind dafür optimale Voraussetzungen gegeben. Die Wärmepumpe ist für Gebäudeheizlasten bis 14 kW ausgelegt und erzielt mit einem SCOP von über 5 einen Spitzenwert im Wettbewerbsumfeld. Sie beweist im Feldeinsatz, dass die extrem geringe Geräuschentwicklung mit einem nominalen Schalldruckpegel in 3 Metern Entfernung von 35,5 dB(A) und 32,5 dB(A) im Silent Mode im Realbetrieb erreicht wird. Die Wärmepumpe arbeitet mit einem klimafreundlichen Low-GWP-Kältemittel.

Flexibel einsetzbarer Sole-Tower

Die Sole-Kompakt-Wärmepumpe SWK007P8d von Ochsner ist eine vielseitig einsetzbare Lösung für Heizung und Warmwasser im Einfamilienhaus, für Etagenlösungen in Mehrfamilienhäusern oder als Quartierslösung für kalte Nahwärmenetze. Als Wärmquellen kann sie Erdwärme über Tiefensonden oder Flachkollektoren sowie Grundwasser nutzen. Ein Warmwasserspeicher mit 180 Litern Kapazität ist bereits in den schlanken Tower integriert. Mit intelligenter Steuerung und modulierendem Betrieb passt sich die Wärmepumpe dem Energiebedarf des Gebäudes automatisch an und liefert Leistungen zwischen 1,5 und 7 kW.

Marktstart der leistungsstarken Ochsner Air 85

Nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten und Feldtests sowie der Messungen der Leistungsparameter im Wärmepumpenzentrum (WPZ) Buchs ist die Wärmepumpe Ochsner Air 85 in den Markt gestartet. Für Heizlasten bis 80 kW ausgelegt, eignet sie sich für Anwendungen in Mehrgeschosshäusern oder im Gewerbebau. Im WPZ Buchs wurde ein SCOP von 4,32 bei 35 °C Vorlauftemperatur in der durchschnittlichen Klimazone ermittelt, bei Vorlauf 55 °C liefert die Anlage immer noch einen SCOP von 3,49. Die bewährte OVI-Technik (Ochsner Vapour Injection) bewirkt bei tiefen Außentemperaturen sowie hohen Vorlauftemperaturen deutliche Steigerungen von Effizienz und Leistung.

IWWHC P2d: kompakte Hochtemperatur-Lösung für hygienesensible Bereiche

Mit Vorlauftemperaturen bis 82 °C erfüllt die Hochtemperatur-Wärmepumpe IWWHC P2d die hohen Anforderungen an die thermische Desinfizierung des Trinkwassersystems, die zum Beispiel in Kliniken, Heimen, Hotels, in der Lebensmittelverarbeitung oder der Pharmaindustrie gefragt sind. Das Innenteil des Hochleistungsmodells ist kompakt und benötigt weniger als einen halben Quadratmeter Stellfläche. Die Wärmepumpe kann eine Vielzahl von Wärmequellen nutzen, zum Beispiel Abwasser, Brunnenwasser, Wärmenetz-Rückläufe, Prozess-Abwärme oder Hallenabluft.

Mehr Infos unter www.ochsner.com