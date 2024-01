Nach nur anderthalbjähriger Bauzeit eröffnete am Stadtplatz von Mattighofen im österreichischen Innkreis das Einkaufszentrum MCenter. Der Neubau integriert ein altes Brauereigebäude. Dem Bauherrn und Geschäftsführer Ernst Mayr ist es ein wichtiges Anliegen, ein nachhaltiges und klimafreundliches Projekt für Generationen zu schaffen. Die Beheizung und Kühlung von 8.000 m2 Verkaufs- und Verkehrsflächen ist mit Ochsner Grundwasserwärmepumpen und einer PV-Anlage konsequent ökologisch ausgelegt. Die gesamte Heiz- und Kühlanlage wurde von der Gahleitner Installations GmbH geplant und eingebaut.

Großwärmepumpen für hohe Heiz- und Kühlleistung

Vier hocheffiziente Mitteltemperatur-Wärmepumpen vom Typ Ochsner ISWS 250 R7a decken in dem Gebäude eine Heizleistung von bis zu 750 kW und eine Kühlleistung bis rund 820 kW ab. Als Energiequelle nutzen sie Grundwasser. „Zur Sicherung des Betriebs und zur Effizienzsteigerung ist die Anlage mit je einem 10.000 l fassenden Kühl- und Heizungspuffer ausgestattet“, erklärt Thomas Gahleitner, Geschäftsführer der Gahleitner GmbH. Beheizt werden die Räume des MCenter im Wärmepumpenbetrieb. Die Kühlung ist passiv über das Grundwasser oder bei höherem Klimatisierungsbedarf zusätzlich aktiv über die Wärmepumpen möglich. Die Temperierung der Räume erfolgt über Gebläsekonvektoren. Sie sind auf 40 °C im Heizbetrieb und 10 °C im Kühlbetrieb ausgelegt. „Zur Verbesserung der Gesamteffizienz haben wir die Lüftungsanlagen mit hochwertiger Wärmerückgewinnung über Rotationswärmetauscher ausgestattet“, berichtet Gahleitner. Die Nachheiz- und Nachkühlregister zur Konditionierung werden wassergeführt beaufschlagt.

Anpassung an unterschiedliche Bedarfe

Eine wichtige Aufgabe war es laut Thomas Gahleitner, Wärme und Kälte zugleich bereitzustellen. Denn die Anforderungen in den verschiedenen Räumlichkeiten unterscheiden sich je nach Lage im Gebäude oder durch interne Wärmelasten. So kann in einem Bekleidungsgeschäft Heizwärme gefragt sein, während ein Lebensmittelmarkt durch die Abwärme aus der Lebensmittelkühlung Klimatisierungsbedarf hat. Die Anlage heizt und kühlt parallel. Sie verwertet zudem vor allem in den Übergangsjahreszeiten Abkälte aus der Sole. Zur Steigerung der Effizienz ist für Gastrobereiche mit längeren Geschäftszeiten ein eigener luftgekühlter Kaltwassersatz eingebaut. Durch diese separate Versorgung muss nicht die gesamte Anlage an 24 Stunden und sieben Tagen die Woche in Volllast betrieben werden. Während der gängigen Öffnungszeiten übernimmt das Gesamtsystem die Beschickung der Gastronomiebetriebe. Für die Steuerung über die zentrale Gebäudeleittechnik ist die hoch entwickelte Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) von Ochsner im Einsatz. Die Elektronik berücksichtigt die Anforderungen der einzelnen Einheiten. Sie passt die Wärme- und Kältebereitstellung entsprechend an, zum Beispiel in Abhängigkeit von Öffnungszeiten, Einflüssen interner Lasten und Wettervorhersagen.

