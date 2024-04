Zu den Frühjahrsmessen 2024 erweitert Ochsner erneut seine erfolgreiche Baureihe Air Hawk um eine hocheffiziente vollmodulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe in mittlerer Leistungsgröße. Die Baureihe Air Falcon wird ab Herbst als Monobloc-Anlage auch mit Propan als Kältemittel in den Verkauf gehen. Neu am Start ist die Baureihe Terra Fox zur hocheffizienten und platzsparenden Nutzung von Erdwärme in kleineren Häusern oder Wohnungen in Mehrfamilienbauten.

Air Hawk 726: Spitzeneffizienz für Heizlasten bis 20 kW

Mit der Luft/Wasser-Wärmepumpe Air Hawk 726 geht zum vierten Quartal 2024 eine weitere hocheffiziente Wärmepumpe der erfolgreichen Ochsner Air Hawk-Baureihe in den Verkauf. Das neue Gerät ist für Heizlasten bis 20 kW ausgelegt. Mit insgesamt vier Leistungsgrößen kann die Baureihe jetzt gängige Gebäudegrößen vom kleinen Einfamilienhaus bis zu größeren Gebäuden und Mehrfamilienhäusern mit Heizlasten bis 40 kW passgenau abdecken. Durch Kaskadierung sind auch höhere Leistungen möglich.

Wie alle Modelle der Serie überzeugt auch die neue Air Hawk 726 durch einen SCOP an der Spitze des Wettbewerbsumfelds sowie mit extrem leisem Lauf der beiden leistungsstarken Lüfter im Tischverdampfer-Außenteil. Die Wärmepumpe arbeitet mit Invertertechnologie und passt die Leistung der Ventilatoren und des Verdichters stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf an. Die Steuerung und Regelung erfolgt über die Spitzentechnologie der Ochsner Tronic Smart (OTS).

Monobloc-Wärmepumpe Air Falcon mit natürlichem Kältemittel und Multi Tower

Zum Jahresende 2024 führt Ochsner die schlanke Monobloc-Wärmepumpe Air Falcon mit dem natürlichen Kältemittel R290 in den Markt ein. Das Modell ist in zwei Leistungsklassen mit 8 und 12 kW erhältlich. Der modulierende Verdichter passt die Leistung bedarfsgerecht an, sodass kein Heizungspufferspeicher erforderlich ist. Bei Niedertemperatur-Anwendungen erfüllt die Anlage die beste Energieeffizienzklasse A+++. Es können Vorlauftemperaturen bis zu 75 °C erzielt werden, sodass nicht nur Flächenheizungen, sondern auch herkömmliche Radiatoren versorgt werden können. In Kombination mit dem Ochsner Multi Tower bietet die Air Falcon eine kompakte und leistungsstarke Komplettlösung für Heizung und Warmwasser in Einfamilienhäusern mit Niedertemperaturheizungen oder bivalenten Heizsystemen.

Terra Fox: Tower-Station für hocheffiziente Erdwärmenutzung

Der Sole-Tower Terra Fox ist eine kompakte Anlage für die Nutzung von Erdwärme in Einzelhäusern oder als Etagenstation für Mehrfamilienhäuser. Der Tower vereint auf einer Grundfläche von unter 0,5 m2 die Wärmepumpe sowie einen Warmwasserspeicher mit 184 Litern. Die Anlage wird in drei Leistungsgrößen als Terra Fox 208, 312 und 416 mit 7, 12 oder 16 kW angeboten. Dadurch lässt sich Erdwärme in kalten Nahwärmenetzen, über Wohnungsstationen in Mehrfamilienhäusern oder in Einfamilienhäusern mit gutem Energiestandard noch vielseitiger nutzen. Durch Inverter-Technologie passt sich die Sole/Wasser-Wärmepumpe an den aktuellen Wärmebedarf an und liefert Spitzenleistungen mit SCOPs von 5,6 bis 5,8. Damit steht die Energieeffizienz der neuen Anlagen an der Spitze im Marktumfeld.

Ochsner Wärmepumpen auf der SHK Essen, 19. – 22.03.2024, Halle 3, Stand 3B28.

Ochsner Wärmepumpen auf der IFH Intherm Nürnberg, 23. – 26.04.2024, Halle 4, Stand 4.227.

