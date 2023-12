Das Europäische Umweltbüro (EEB) hat den Wärmepumpenhersteller Ochsner unter die führenden Unternehmen gewählt, welche die Energiewende im Heizungssektor fördern. Die Bewertung wurde im Rahmen einer Marktanalyse unter dem Titel „The Coolest Heating“ vorgenommen. Sie zeichnet Firmen aus, welche ausschließlich Technologien verkaufen, die mit den Klimazielen vereinbar sind.

Ochsner setzt als erstes Unternehmen bereits seit 1978 ausschließlich auf die Entwicklung und Herstellung von Wärmepumpen. „Die Auszeichnung durch das Europäische Umweltbüro ist für uns eine weitere Bestätigung, in die Weiterentwicklung dieser umweltfreundlichen Technologie zu investieren und die Klimawende aktiv voranzutreiben“, sagt Kari Ochsner, geschäftsführender Gesellschafter in fünfter Generation.

Technologiepionier sieht sich gut gerüstet für massive Nachfragesteigerung

Als ein führender Hersteller für Wärmepumpen setzt Ochsner Maßstäbe für umwelt- und klimafreundliche Technologie. Seine Produkte belegen bei Tests in unabhängigen Laboren regelmäßig Spitzenplätze für höchste Energieeffizienz. Ochsner investiert seit mehreren Jahren massiv in die Ausweitung seiner Produktions- und Logistikkapazitäten, um der massiv steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Hocheffiziente Wärmepumpentechnologie für nahezu jeden Einsatzbereich

Ochsner bietet heute ein breites Spektrum an Wärmepumpen für Heizung, Kühlung und separate Warmwasserbereitung an. Im Schwesterunternehmen Ochsner Energietechnik werden zudem Wärmepumpen für sehr hohe Leistungen und Höchsttemperaturen zum Einsatz in Industrie, Prozesstechnologie und Infrastruktur hergestellt. „Wir können heute so gut wie jeden Einsatzbereich mit passenden Produkten abdecken, vom kleinen Einfamilienhaus bis zu großen Wohn- und Gewerbeimmobilien“, betont Kari Ochsner. Zudem seien die Wärmepumpen auch für den Einsatz in der Altbausanierung geeignet. Hier sieht Ochsner großen Nachholbedarf, denn noch immer wird der überwiegende Teil des Gebäudebestands in Europa mit fossilen Energieträgern beheizt.

Über das EEB

Das Europäische Umweltbüro (European Environmental Bureau, EEB) ist das größte Netzwerk von Umwelt-Bürgerorganisationen in Europa. Es umfasst rund 180 Mitgliedsorganisationen in 38 Ländern und vertritt ca. 30 Millionen Einzelmitglieder sowie Unterstützer. In dem Audit unter dem Titel „The Coolest Heating“ hat das EEB die Portfolios der größten in Europa vertretenen Heizungsfirmen untersucht. Die Basis für das Audit bilden öffentlich zugängliche Daten sowie eine Umfrage bei den Unternehmen. Die Studie teilt die Hersteller in vier Kategorien ein. Als „Leader“ bewertet werden Firmen, die ausschließlich mit den Klimazielen zu vereinbarende Technologien anbieten. „Follower“ bieten noch Technologien an, die z. B. fossile Brennstoffe nutzen, haben sich aber dazu bekannt, diese bald aus dem Portfolio zu streichen. „Laggards“ sind Nachzügler, die keine Pläne bekannt gegeben haben, umweltschädigende Techniken aus dem Programm zu nehmen. Unter „Dark Side“ führt die Studie Hersteller auf, die keine Daten zur Verfügung gestellt haben.

