Ochsner Hochtemperatur-Kompakt-Baureihe liefert heißes Wasser bis 82 °C

Mit Vorlauftemperaturen bis zu 82 °C eignet sich die Ochsner Hochtemperatur-Wärmepumpe IWWHC P2d auch für die thermische Desinfektion in hygienisch sensiblen Einsatzbereichen. Abbildung: www.ochsner.com

Die Anforderungen an die Trinkwasserhygiene sind in sensiblen Bereichen sehr groß. Mit den Kompakt-Wärmepumpen der Hochtemperatur-Baureihe IWWHC P2d stellt Ochsner eine Lösung vor, die Temperaturen bis 82 °C erzeugt und damit alle Voraussetzungen für die thermische Desinfektion von Trinkwassersystemen mitbringt.

Die meisten Heizungs- und Warmwasser-Wärmepumpen liefern Temperaturen bis 65 °C. In den Trinkwassersystemen von Wohn- und Gewerbebauten ist das ausreichend, um das Wasser vor Keimen wie Legionellen zu schützen. In hygienisch sensiblen Bereichen wie Kliniken, Heimen, Beherbergungsbetrieben, in der Lebensmittelverarbeitung oder der Pharmaindustrie sind jedoch deutlich höhere Temperaturen für eine sichere thermische Desinfektion gefordert. Die Hochtemperatur-Wärmepumpe IWWHC P2d erfüllt diese Anforderungen und erzeugt Vorlauftemperaturen von bis zu 82 °C.

Geeignet für viele Wärmequellen

Die Baureihe ist für Heizleistungen zwischen 30 und 122 kW verfügbar und kann über Kaskadierung bis zu 488 kW liefern. Eine Vielzahl von Wärmequellen mit Quelltemperaturen zwischen +10 °C und +42 °C sind nutzbar. Dazu gehören Abwasser, Brunnen- oder Grundwasser, Rückläufe aus Wärmenetzen sowie Abwärme aus Hallen, Industrieprozessen oder Rechenzentren. Neben der Erzeugung von heißem Trinkwasser eignen sich die Anlagen auch, um Wärme für die Prozesstechnik zu erzeugen oder Wärmenetze zu boostern.

Kommunikationsfähige Regeltechnik

Die schlanke Tower-Lösung hat eine Grundfläche von etwas über einem halben Quadratmeter. Sie wird über die professionelle Regeltechnik Ochsner Megatronic gesteuert, die umfangreiche Menüs, Visualisierungen und Protokollfunktionen bietet.

Die kommunikationsfähige Steuerung kann problemlos zum Beispiel über Modbus in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden. Über Internet oder LAN ist eine Fernüberwachung möglich.