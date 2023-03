Zur ISH 2023 stellt Ochsner ein weiteres Modell der Baureihe Air Hawk vor. Die vollmodulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe Air Hawk 726 ist für mittelgroße Gebäudeeinheiten mit bis zu 15 kW Heizleistung konzipiert.

Mit dem Modell 726 wird die Baureihe Ochsner Air Hawk noch vielseitiger einsetzbar. Die Anlage erbringt eine Heizleistung von 15 kW im Betriebspunkt A-7/W35 im reinen Wärmepumpenbetrieb, sodass der Wärmebedarf von Objekten mit Heizlasten um die 20 kW in monoenergetischer Betriebsweise abgedeckt wird. Damit eignet sie sich für die Beheizung, Warmwasserbereitung und Klimatisierung von großen Ein- und Zweifamilienhäusern sowie kleineren Mehrfamilien- oder Gewerbebauten. Mit Vorlauftemperaturen bis 65 °C kann die Wärmepumpe auch in der Modernisierung und Sanierung sowie mit klassischen Heizkörpern eingesetzt werden. Als Wärmequelle dient ein Doppeltischverdampfer, der mit dem Ochsner Flüster-Management einen sehr niedrigen Schalldruckpegel erwarten lässt. Vorgesehen sind serienmäßige Schneedächer sowie ein optionales Super-Silent-Paket. Aktuell befindet sich die Air Hawk 726 in der letzten Prüf- und Testphase in akkreditierten Laboren. Genaue Werte sind noch nicht bekannt, erste Ergebnisse lassen bereits erneut Spitzenwerte bei Effizienz und Schallemissionen erwarten. Die Steuerung erfolgt, wie bei allen Modellen der Air Hawk-Baureihe über die High-End-Regeltechnik der Ochsner Tronic Smart (OTS). Auch die Air Hawk 726 ist kaskadierbar mit bis zu vier Geräten. Den Marktstart plant Ochsner für das Jahresende 2023.

Mehr Infos unter www.ochsner.com