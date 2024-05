Das Ochsner Kompetenzzentrum in Dietach spezialisiert sich auf die Fertigung der Außeneinheiten für alle OCHSNER Luft/Wasser-Wärmepumpen. Foto: www.ochsner.com

In Dietach nahe dem Unternehmenssitz in Haag nimmt Ochsner ein neues Werk in Betrieb. Hier entstehen Produktion, Logistik und Warenlager für alle Außeneinheiten der Baureihen Ochsner Air und Air Hawk.

Produktivitätssteigerung durch Organisation in Kompetenzzentren

Mit der Produktionserweiterung durch die Eröffnung des neuen Werks in Dietach treibt Ochsner die Steigerung seiner Produktionskapazitäten voran. Der neue Standort ist als Kompetenzzentrum für die großvolumigen Außeneinheiten der Luft/Wasser-Wärmepumpen organisiert, die überwiegend aus wenigen größeren Komponenten bestehen. Parallel fokussiert sich das Stammwerk Haag auf die Herstellung von Inneneinheiten, die aus wesentlich mehr und kleineren Teilen gefertigt werden. Durch die Spezialisierung bündeln die Standorte Kernkompetenzen, um Qualität, Leistung und Kosten der Produkte und Herstellungsprozesse weiter zu optimieren. Insgesamt erwartet das Unternehmen hierdurch eine deutliche Steigerung der Produktivität und der Kapazitäten.

Große Flächen für Produktion und Logistik

Das gut ausgestattete Gebäude konnte von einem Automobilzulieferer übernommen werden, ein großer Teil der dortigen Mitarbeiter wurde von Ochsner eingestellt. Die Halle umfasst rund 6.000 m2 Produktions- und Lagerfläche, Büroflächen sowie ein Außengelände mit etwa 10.000 m2. Mit einer Investition im einstelligen Millionenbereich werden die Produktionsmittel auf den neuesten Stand gebracht. Am Standort Dietach sind ca. 50 Mitarbeiter geplant, aktuell ist die Produktion im Einschichtbetrieb hochgefahren. Der Mehrschichtbetrieb zur Abdeckung der wachsenden Nachfrage ist möglich und genehmigt.

Feierliche Eröffnung im April 2024

Am 16. April 2024 eröffnete der geschäftsführende Gesellschafter Kari Ochsner die neue Produktion offiziell. In einer Ansprache hob Landeshauptmann Thomas Stelzer die Bedeutung von Ochsner als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor für die Region hervor. Geschäftsführer Marco Schäfer führte die geladenen Gäste in die Funktion des neuen Standorts ein.

Mehr Infos unter www.ochsner.com