Den schlanken Sole Tower für die Erdwärmenutzung bietet Ochsner Energietechnik künftig in drei Leistungsgrößen an. Abbildung: ochsner.com

Die Ochsner Energietechnik kündigt den Ausbau der Sole Tower-Serie zur Erdwärmenutzung an. Zusätzlich zu dem bestehenden Modell sind zwei weitere Geräte für höhere Leistungen in der Entwicklung. Damit bietet die Serie vielfältige Möglichkeiten zur Beheizung und Warmwasserversorgung von Wohneinheiten in verschiedenen Größen.

Ausbau der Sole Tower-Baureihe geplant

Die Sole Tower-Baureihe für die Nutzung von Erdwärme aus Tiefensonden oder Flachkollektoren wird ausgebaut. Zu dem bereits eingeführten Modell SWK007P8d mit einer Heizleistung von 8 kW plant Ochsner zwei weitere Modelle in den Leistungsgrößen 12 und 16 kW. Damit lässt sich Erdwärme in kalten Nahwärmenetzen, als Wohnungsstation in Mehrfamilienhäusern oder in Einfamilienhäusern mit gutem Energiestandard noch vielseitiger nutzen. In Mehrfamilienhäusern können beispielsweise verschiedene Wohnungsgrößen mit einem System passgenau mit Wärme und Warmwasser versorgt werden.

Komplettlösung für Heizung und Warmwasser

Die Sole Tower sind für den Einsatz im Neubau und in der Modernisierung konzipiert. Die schlanke Tower-Lösung belegt eine Stellfläche von unter einem halben Quadratmeter und lässt sich daher auch in kleineren Wohnungen und Einfamilienhäusern gut unterbringen. Alle Modelle werden mit einem Edelstahl-Warmwasserspeicher ausgestattet. Mit 180 Litern Inhalt bietet er ausreichend Kapazität für einen typischen Haushalt mit vier Personen. Die Geräte sind servicefreundlich aufgebaut, die Technik ist komplett von vorn zugänglich. Das benutzerfreundliche Touch-Display kann weitgehend intuitiv bedient werden. Eine Modbus-Schnittstelle für Einbindungen in die Gebäudeleittechnik ist bereits vorgesehen.

Platzsparend ohne Pufferspeicher durch modulierende Leitungsanpassung

Für die weiteren Modelle peilt die Ochsner Energietechnik vergleichbar hohe Effizienzwerte an wie bei der SWK007P8d. Diese ist mit der besten Energieeffizienzklasse A+++ ausgezeichnet und erreicht einen COP von 4,6 bei S0/W35. Da die Anlagen modulierend arbeiten und die Wärmeabgabe an den aktuellen Bedarf der Wohnung anpassen, ist kein Pufferspeicher erforderlich. Das erleichtert die Installation und spart Kosten sowie Platz. Alle Geräte werden das „SG Ready“-Label besitzen. Sie können damit selbst erzeugten Solarstrom nutzen. Für Mieter und Wohnungseigentümer in Wohnanlagen mit eigener Photovoltaikanlage lassen sich so extrem günstige Heiz- und Warmwasserkosten erreichen.