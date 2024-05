Mit der Luft/Wasser-Wärmepumpe Air Hawk 726 geht ab April 2024 eine weitere hocheffiziente Wärmepumpe der erfolgreichen Ochsner Air Hawk-Baureihe in den Verkauf. Mit insgesamt vier Leistungsgrößen kann die Baureihe jetzt gängige Gebäudegrößen vom kleinen Einfamilienhaus bis zu größeren Gebäuden und Mehrfamilienhäusern mit Heizlasten bis 40 kW passgenau abdecken.

Das neue Gerät ist für Heizlasten bis 20 kW ausgelegt. Es erreicht Vorlauftemperaturen bis 65 °C und kann optional für aktive Kühlung eingerichtet werden. Es ist in Neubauten sowie im Altbau und auch mit Radiatoren effektiv einsetzbar. Der Kühlbetrieb kann über das vorhandene Heizungssystem oder unabhängig davon über Fancoils umgesetzt werden, welche zugleich eine Raumluftentfeuchtung möglich machen.

Höchstleistungen beim Heizen und Kühlen

Wie alle Modelle der Serie überzeugt auch die neue Air Hawk 726 durch Leistungen an der Spitze des Wettbewerbsumfelds. Sie erreicht bei 35 °C Vorlauftemperatur einen SCOP von über 5, bei 55 °C Vorlauf knapp 3,7. Im optionalen Kühlbetrieb erzielt die Anlage einen SEER von über 5 bei 18 °C.

Flüsterleiser Doppeltischverdampfer

Nochmals leiser als die bereits sehr geräuscharmen weiteren Modelle der Air Hawk-Serie läuft der Doppeltischverdampfer. Der Schallleistungspegel laut ErP beträgt 49,1 dB(A), das ergibt einen Schalldruckpegel von 31,6 dB(A) in drei Metern Entfernung. Im Silent Mode sinkt er auf 29,6 dB(A). Die Werte sind vergleichbar mit Gesprächen im Flüsterton.

Vollmodulierende Leistungsanpassung

Lüfter und Kompressor arbeiten vollmodulierend und passen dadurch ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Heiz- oder Kühlbedarf an. Dadurch ist in vielen Fällen ein Betrieb ohne Heizungs-Pufferspeicher möglich.

Mit Hightech-Regelung fit für die Energiezukunft

Die smarte Ochsner-Regeltechnik OTS steuert alle Funktionen der Wärmepumpe und bietet viele Möglichkeiten, Daten über Laufzeiten, Leistungen und Verbrauch aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Bedienung über ein hochwertiges Touch-Display ist intuitiv und weitgehend selbsterklärend. Über zukunftssichere Schnittstellen kann die OTS in Smart-Home-Systeme oder Gebäudeleittechnik integriert werden. Auf Wunsch ist eine Fernwartung und -überwachung durch den Ochsner Kundendienst über Internetverbindung ebenfalls möglich. Dadurch können sich die Kunden höchste Zuverlässigkeit im Betrieb und Top-Servicequalität sichern.

Designoptionen für den Tischverdampfer

Das Außenteil der neuen Wärmepumpe wird standardmäßig pulverbeschichtet in Verkehrsschwarz oder Verkehrsweiß. Gegen Aufpreis sind Sonderlackierungen in allen RAL-Farben möglich.

Mehr Infos unter www.ochsner.com