Ochsner erweitert seine erfolgreich Baureihe Air Hawk um ein Modell für Gebäudeeinheiten mit höheren Heiz- und Kühllasten. Die hocheffiziente, vollmodulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe Air Hawk 1850 ist für Heizlasten bis 40 kW ausgelegt. Sie ist konzipiert für die Beheizung, Warmwasserbereitung und Kühlung von Mehrfamilienhäusern, größeren Anwesen sowie Gewerbe- und Bürobauten. Durch ihre hohen Leistungen ist sie für den Einsatz in Altbauten und in der Sanierung geeignet. Die neue Wärmepumpe wurde mit dem Innovationspreis EnergieGenie 2023 des österreichischen Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ausgezeichnet.

Höchste Effizienzklasse A+++

Mit einem SCOP von 4,8 erzielt das neue Modell Effizienz-Spitzenwerte im Wettbewerbsumfeld. Bei durchschnittlichen Klimabedingungen liegt die Energieeffizienzklasse für 35 °C Vorlauftemperatur bei A+++, für 55 °C bei A++. Die maximale Vorlauftemperatur für die Heizung ist mit 60 °C angegeben. Durch technische Innovationen und den vollmodulierenden Betrieb von Verdampfer und Kompressor wurden nochmals deutliche Leistungssteigerungen im Vergleich zur erfolgreichen Air 41 in der gleichen Leistungsklasse erreicht. Die neue Maschine erzielt im Betriebspunkt A-7/W34 40 % mehr Heizleistung, der SCOP liegt um 24 % höher. Die vollmodulierende Wärmepumpe passt sich dem aktuellen Leistungsbedarf an. Daher kann sie im Verhältnis zu ihrer hohen Wärmepumpenleistung mit relativ kleinen Pufferspeichern eingesetzt werden.

Energiesparende Gebäudeklimatisierung und Entfeuchtung

Über Flächenheizsysteme kann die Air Hawk 1850 für die Gebäudekühlung eingesetzt werden. Unabhängig vom Heizsystem ist eine Klimatisierung unter Taupunkt zur Raumluftentfeuchtung mit Fan Coils möglich. Die Wärmepumpe erreicht Temperaturen bis 7 °C. Die jahreszeitbedingte Leistungszahl SEER ist bei 18 °C größer 7, bei 7 °C größer 5.

Geringe Geräuschentwicklung der kompakten Außen- und Innenteile

In ihrer Leistungsklasse überzeugt die Air Hawk 1850 mit geringen Geräuschemissionen. Der nominale Schallleistungspegel liegt bei 57,2 dB(A), gemessen im Betriebspunkt A7/W55. Auch das Innenteil ist mit einem gemessenen Wert von 49,1 dB(A) sehr leise. Mit einer Aufstellfläche von unter 2,5 m2 fällt das Außenteil mit Horizontal-Tischverdampfer-Technik und zwei Ventilatoren kompakt aus. Der Lufteinlass ist mit einem Gitter abgedeckt, von oben schützen zwei Schneedächer die Ventilatoren. Alle Anschlüsse liegen verdeckt hinter der Verkleidung und sind so gegen unbefugte Zugriffe gesichert. Vier höhenverstellbare Füße erleichtern die Aufstellung am Einsatzort und den Ausgleich von Bautoleranzen. Das Innenteil benötigt eine Grundfläche von knapp 1,25 m2.

Kaskadierung vollmodulierender Wärmepumpen

Über die weiterentwickelte High-End-Regeltechnik Ochsner Tronic Smart (OTS) ist es erstmals möglich, bis zu vier vollmodulierende Wärmepumpen der Air Hawk-Baureihe zu kaskadieren. Dadurch können Heizlasten zwischen 2 und 160 kW nahezu stufenlos abgedeckt werden. Die intelligenten Algorithmen der OTS verbessern nochmals die Jahresarbeitszahlen und senken den Stromverbrauch durch die Optimierung der Wärmepumpen-Laufzeiten und die Steuerung der Umwälz- und Zirkulationspumpen. Über Schnittstellen ist die Einbindung in Gebäudeleittechnik, Smart-Home-Systeme und Internet leicht realisierbar. Die Elektronik nutzt das adaptive thermodynamische Ochsner-Modell (ATOM). Durch permanente Überwachung der Sensoren und Vorberechnung der benötigten Werte steigert es Betriebssicherheit und Effizienz.

Preisträger EnergieGenie 2023

Im Rahmen der Webuild-Energiesparmesse in Wels wurde die neue Ochsner Air Hawk 1850 mit dem EnergieGenie 2023 ausgezeichnet. Den Preis vergibt das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) sowie das Wirtschafts- und Energieressort des Landes Oberösterreich über eine unabhängige Fachjury. Bewertet werden die Kriterien Innovation, Energieeinsparung und Neuheitsgrad.