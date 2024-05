Zum Jahresende 2024 führt Ochsner die schlanke Monoblock-Wärmepumpe Air Falcon mit dem natürlichen Kältemittel R290 in den Markt ein. Das Modell ist in zwei Leistungsklassen mit 8 und 12 kW erhältlich und bietet mit dem Multi Tower eine superkompakte Lösung für Heizung und Warmwasser.

Als wirtschaftliche Luft/Wasser-Wärmepumpe für energieeffiziente Einfamilienhäuser ist die Ochsner Air Falcon gut im Markt etabliert. Ab Ende 2024 ist die Anlage auch mit dem natürlichen Kältemittel R290 verfügbar. Das kompakte Monoblock-Außenteil ist mit einem modulierenden Verdichter ausgestattet und kann damit seine Leistung an den aktuellen Wärmebedarf anpassen. Es können Vorlauftemperaturen bis zu 75 °C erzielt werden. Das macht die neuen Modelle nicht nur für Flächenheizungen, sondern auch für herkömmliche Radiatoren geeignet. Der SCOP des Geräts mit 8 kW liegt bei 4,8, mit 12 kW bei 4,9. Damit erfüllt die Air Falcon bei Niedertemperatur-Anwendungen die höchste Energieeffizienzklasse A+++. Optional kann die Wärmepumpe auch für die aktive Kühlung ausgelegt werden.

Superkompakter Multi Tower für Heizung und Warmwasser

Das Außenteil wird als Komplettlösung in Kombination mit dem Ochsner Multi Tower angeboten. Der kompakte Tower für Einfamilienhäuser vereint auf einer Grundfläche von rund einem halben Quadratmeter die Heizungshydraulik, einen 100-l-Heizungspufferspeicher sowie einen 168-l-Warmwasserspeicher. Bei der Speichertemperatur von 55 °C kann so eine Mischwassermenge von gut 250 l mit einer Temperatur von 40 °C bereitgestellt werden. Das entspricht fast annähernd zwei Badewannenfüllungen. Die Anlage arbeitet nahezu geräuschlos und kann daher in einem Hauswirtschaftsraum oder anderen Nebenräumen installiert werden. Zur flexiblen Platzierung trägt bei, dass hohe Distanzen zwischen Außen- und Innenteil möglich sind. So lässt sich der Multi Tower auch im Keller oder auf dem Dachboden installieren. Für einen leichteren Transport bei beengten Platzverhältnissen kann der Tower in zwei Teile zerlegt werden.

Fit für die Zukunft mit innovativer Hightech-Regelung

Die neue Air Falcon Monoblock ist mit der Hightech-Steuerung Ochsner Tronic Smart (OTS) ausgestattet. Die fortschrittliche Technik trägt zu höchster Effizienz und dauerhafter Betriebssicherheit bei. Die Bedienung über ein großes Touch-Display ist weitgehend selbsterklärend und intuitiv, sie kann auch per App über Smartphone oder Tablet erfolgen. Umfassende Informations- und Dokumentationsfunktionen geben einen genauen Überblick über Betriebszeiten, Energieeffizienz und Verbrauch. Die Steuerung ist vielseitig vernetzbar, zum Beispiel mit Smarthome-Systemen oder externen Sensoren und Aktoren. Über ein cloudbasiertes System ist auch eine standortunabhängige Steuerung möglich. Auf Wunsch kann der werkseigene Ochsner Kundendienst die Anlage per Ferndiagnose und -wartung überwachen, Betriebsparameter steuern und bei Störungen direkt eingreifen. Ochsner bietet hierfür verschiedene Servicepakete an.