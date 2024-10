Der Aktionszeitraum nähert sich dem Ende – noch besteht die Chance!

Boxen Live im Zoo-Gesellschaftshaus in Frankfurt a. M.: Wir verlosen zweimal ein VIP-Ticket für die Profi-Fightnight in Frankfurt a.M. inklusive VIP-Catering für den exklusiven Box-Event am 15.11.2024 um 18 Uhr.

Wir verlosen 2 VIP-Tickets im Wert von je 195,– € . Die Gewinner werden durch zufällige Ziehung ermittelt und direkt Anfang November von uns informiert.

Jeder Besteller einer LG Wärmepumpe im Aktionszeitraum vom 01. 09. 2024 bis 31. 10. 2024 nimmt automatisch an unserer Verlosung teil!

Also nicht lange zögern, sondern rein in den Onlineshop und die Chance auf eine VIP-Karte nutzen: Zu den Wärmepumpen

Gewinnspielbedingungen: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigen Sie in die Erhebung und Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse und Firmendaten ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um Sie im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Sie können die Einwilligungen jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. Es werden Teilnehmerdaten spätestens 30 Tage nach Beendigung des Gewinnspiels unwiderruflich gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeitr.ge ausgeschlossen. Sachgewinne können nicht ersatzweise bar ausgezahlt werden. Gewinne sind nicht übertragbar.

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!