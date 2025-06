Eine tolle Mischung aus Heizungs- und Sanitär- und Messtechnik wartet nur darauf entdeckt zu werden. Also nutzen Sie diese zwei Monate kräftig zum Sparen.

Ein Sommeranfang voller Gelegenheiten und das dürfen Sie sich einfach nicht entgehen lassen. Im Angebotsbereich unseres Online-Shops finden Sie ein enormes Sparpotential mit hochwertigen Markenprodukten zu absoluten Sonderpreisen.

Wir haben wieder viele Highlights aus den Bereichen Heizungs-, Sanitär- und Messtechnik:

Unser Highlight:

Danfoss Aktionspaket: 3 x Ölbrennerservicepumpe plus Rucksack und Zollstock

Preishammer: ATAG I24SZ Gasbrennwertkessel plus NEOZ Regler gratis!

Wir führen übrigens auch ATAG Ersatzteile:

Natürlich finden Sie in der aktuellen Sonderpreisaktion auch andere wichtige Ersatzteile und Wartungsartikel für Öl- und Gasfeuerungen.

Sowie viele weitere, tolle Sonderangebote wie zum Beispiel:

NEU: Haier Wärmepumpen plus Zubehör

NEU: Panasonic Wärmepumpen plus Zubehör

LG Wärmepumpen plus Zubehör

Twinway Nano Split –Wärmepumpen-Anbindeleitung (100% nach GEG)

Pipetec Kupfer-Fittinge für V+M-Kontur sowie Pressfittinge für TH- und U Kontur

HANSA Ölbrenner

Intercal Gasbrenner

Resideo und Siemens Steuergeräte

Geberit DUOFIX

Syr Drufi sowie DUO DFR

Zündelektroden und neue Wartungssets

Kospel Speicher

Armstrong, Wilo und Grundfos Heizungsumwälzpumpen

RESIDEO Druckminderer D06F-A

Schell Eckventile

AFRISO Flo-Co-Top KM SI Ölfilter-Entlüfter-Kombination

SIT Allgasregler

Seltron Kesselregelungen und Schaltfelder

Danfoss Thermostatköpfe

Testo Messgeräte

Purotap heizungsbefüllungssystem

zudem wie immer viele Heizungs- und Sanitär-Installationsteile, Brennerersatzteile sowie weiteres Öl- und Gasfeuerungszubehör – alles zu attraktiven Sonderpreisen.

Es erwartet Sie ein spannender Produktmix. So ist immer etwas Passendes dabei und Sie haben tolle Gelegenheiten Ihren Einkauf zu optimieren.

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!