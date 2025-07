In der SHK-Praxis kommt es oft auf Sekunden an – gerade, wenn Flüssigkeiten unkontrolliert austreten. Die DERBLAUE® Unterlegwanne ist deshalb so konzipiert, dass sie in genau diesen Momenten zur Stelle ist: schnell ausgelegt, sofort einsatzbereit und optimal zum Schutz von Böden, Oberflächen oder empfindlichen Umgebungen.

Gefertigt aus einem speziellen, strapazierfähigen Material, bietet sie nicht nur zuverlässigen Auslaufschutz, sondern dient auch als mobile Arbeitsunterlage – mit Platz für Werkzeug, Bauteile oder Tropfwasser. Die hochklappbaren Ränder halten Flüssigkeiten sicher zurück, selbst auf unebenen Untergründen.

Produktmerkmale:

• Spezialmaterial für maximale Flexibilität und Widerstandsfähigkeit

• Hochklappbare Ränder – kein Auslaufen, auch bei größeren Mengen

• Zwei praktische Größen – ideal für Service, Wartung & Reparatur

• Schnell und kompakt zusammengefaltet, sofort transportbereit

Deine Vorteile:

• Zufriedene Kunden: zuverlässiger Schutz von Böden und Umgebungen

• Professionelles Image: Ordnung am Einsatzort – Werkzeug und Ersatzteile stets griffbereit

• Mehr Sicherheit, weniger Reinigungsaufwand, geringeres Schadenrisiko

Einfach auslegen – und schon ist alles unter Kontrolle.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter derblaue.com