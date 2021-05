Pressemeldung

Für interdomus Haustechnik ging es seit der Gründung im Jahr 2010 kontinuierlich nach oben. Heute ist die Verbundgruppe führend in der deutschen SHK-Branche. „Unser Erfolg basiert auf zwei Säulen“, resümieren Peter Tornow und Stefan Ehrhard, Geschäftsführer interdomus Haustechnik. „Erstens: unser umfangreiches Service- und Leistungsangebot“, erklärt Peter Tornow, der interdomus Haustechnik maßgeblich aufgebaut hat. Der Verbundgruppenprofi weiß, dass man sich als Verband nur etablieren kann, wenn man seinen Mitgliedern mehr bietet als attraktive Konditionen. „Mit individuellen Bonussystemen beispielsweise haben wir für unsere Fachbetrieben der Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik-Branche zusätzliche Anreize geschaffen“, so Peter Tornow weiter.

Genauso wichtig wie das Leistungsangebot sei jedoch das Lieferantenportfolio – „unsere zweite Säule“, wie Stefan Ehrhard betont. Mit vielen Lieferanten arbeiten die Dreieicher bereits seit vielen Jahren, ja sogar seit der ersten Stunde zusammen. „Dabei legen wir großen Wert auf eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, so Stefan Ehrhard. „Und diese pflegen wir von Beginn an mit den Lieferanten ebenso wie mit unseren Fachhandwerksbetrieben: Eine Win-Win-Situation für alle.“ Die durchweg positive Entwicklung von interdomus Haustechnik gibt der Strategie des Verbandes recht. Für die treuesten Lieferanten hatte sich das interdomus Haustechnik-Team anlässlich des 10-jährigen Jubiläums im letzten Jahr eine besondere Aufmerksamkeit überlegt: persönlich gestaltete Auszeichnung, als Symbol für den langfristigen gemeinsamen Erfolg. Doch Corona machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung, bisher. „Wir werden je nach aktueller Corona-Lage unsere Lieferanten nach und nach besuchen und die Auszeichnungen persönlich überreichen“, so Stefan Ehrhard. Den Anfang machte bereits Mitte April puris Bad im sauerländischen Brilon. Der Spezialist individuell gefertigter Badmöbel war einer der ersten interdomus-Lieferanten. „Für uns ist nachhaltiges Wachstum von zentraler Bedeutung“, so Georg Billert, Geschäftsführender Gesellschafter puris Bad. „Das verbindet uns mit interdomus Haustechnik. Das stringente Konzept und der kontinuierliche Ausbau der Leistungen und Produkte beweist zudem, dass interdomus das Fachhandwerk versteht und mit seinen Partnern auf Augenhöhe agiert. Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit und gemeinsames Wachstum.“