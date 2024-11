Mit dem DERBLAUE® Komplett-Set erleichterst Du Deinem Team die tägliche Arbeit und steigerst zugleich die Effizienz in Deinem Betrieb. Professionelles Werkzeug macht nicht nur Deinen Mitarbeitern mehr Spaß, sondern begeistert auch Deine Kunden: Schäden an Böden, Teppichen oder Wänden gehören endgültig der Vergangenheit an!

Nutze die Gelegenheit, Deinen Betrieb auf das nächste Level zu bringen: Nur bis 1. Dezember kostet das Komplett-Set für Dich nur noch 399€ statt 499€ – ein Angebot, das sich rechnet!

Auf den Trichter gekommen?

Wusstest Du, dass wir 2024 gleich drei neue Trichter-Varianten entwickelt haben, um jede Anwendung abzudecken? Vom klassischen Einsatz bis zu Spezialanwendungen – entdecke, wie flexibel Du Flüssigkeiten auffangen kannst.

Jetzt heißt es schnell sein:

Der Black Week Sale endet am 1. Dezember 2024 – verpasse nicht die Chance, Dein Team mit Profi-Werkzeug auszustatten und 20% zu sparen.

Hier geht’s zum Angebot: derblaue.com

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter www.derblaue.com