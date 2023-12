Die trendfairs GmbH, Premiumanbieter für Spezialmessen mit Sitz in Fürth und München, nimmt die NürnbergMesse Group als Gesellschafter an Bord.

Der Messeveranstalter zählt zu den 15 größten der Welt. „Mit unseren hochwertigen B2B-Events in den Bereichen Interior, Lifestyle und Technik, die in Deutschland, Österreich und künftig auch in der Schweiz durchgeführt werden, passen wir perfekt zum Portfolio der NürnbergMesse“, so Michael Rambach, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer von trendfairs. „Wir schaffen mit viel Expertise und Leidenschaft außergewöhnliche Messekonzepte, bei denen der Kunde immer im Mittelpunkt steht. Auch als Mitglied der NürnbergMesse Group wollen wir neue Themen und Veranstaltungen entwickeln und dazu Synergien nutzen.“

trendfairs wird dabei weiterhin als eigenständiges Unternehmen für ihre Märkte und Kunden verantwortlich sein. Synergieeffekte werden mittelfristig im Hinblick auf das bestehende Veranstaltungsportfolio der NürnbergMesse, bei der Beschaffung und dem Know-how Transfer zwischen den Messeprofis erzielt. „Mit trendfairs gewinnen wir einen Top-Messeveranstalter, der durch sein exzellentes Event Know-how, beeindruckende Kundennähe und passgenaue Formate seine Aussteller und Besucher seit vielen Jahren begeistert“, freut sich Peter Ottmann, CEO NürnbergMesse Group, über die Beteiligung.



Die NürnbergMesse Group setzt sich zusammen aus der NürnbergMesse GmbH sowie deren 15 Tochtergesellschaften und Beteiligungen. Rund 1.000 Mitarbeiter sind an elf Standorten in Deutschland, Brasilien, China, Indien, Italien, Griechenland, Österreich und den USA für das Unternehmen tätig. Darüber hinaus verfügt die NürnbergMesse Group über ein Netzwerk von Auslandsvertretungen in über 100 Ländern. Das Portfolio umfasst rund 120 Fachmessen und Kongresse, die sich als Präsenzveranstaltungen und digitale Events auf die fünf Themenfelder Retail & Consumer Goods, Building & Construction, Process Technology, Electronics & Security sowie Social & Public fokussieren und immer stärker Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Messekonzepte integrieren.



Der Fokus von trendfairs bleibt auf den Branchen Küche, Einrichten und Technik, auf die sich der Veranstalter mit seinen Fachmessen spezialisiert hat: So ist die jährliche Fach- und Ordermesse „area30“ mit dem Showroom „cube30“ eine anerkannte Plattform für die deutsche Küchen- und Einrichtungsbranche. Die Fachmesse „küchenwohntrends Salzburg“ zeigt seit 2013 alle zwei Jahre in Kooperation mit der „möbel austria“ aktuelle Trends aus den Bereichen Küche, Essen und Wohnen und die neue „WORLD OF FIREPLACES“ fokussiert sich seit April 2023 auf Feuerstätten und Wohlfühlambiente und findet alle zwei Jahre in Leipzig statt. Neu ist die „swiss interior expo“, die ab November 2024 in Bern als Fachmesse für Küche und Einrichten durchgeführt wird.

Für Kontinuität in puncto Qualität, Flexibilität und Kundennähe sorgt das eingespielte Team bei trendfairs, das auch nach dem Einstieg der NürnbergMesse weiterhin die Geschicke leiten wird: Der geschäftsführende Gesellschafter Michael Rambach, der sich ab dem 1. Januar 2024 die Geschäftsführung mit Claudia Weidner, bislang für Operations und Strategie zuständig, teilt. Ulrike Rohde, die bisherige Geschäftsführerin, ist in den Ruhestand gewechselt, berät das Unternehmen aber auch weiterhin. Gesellschafter Marc Röder wird zusätzlich zu seinen Vertriebsaufgaben die kaufmännische Leitung übernehmen. Michael Rambach resumiert: “Wir freuen uns, dass wir nun Partner und Teil der NürnbergMesse-Familie werden. Damit verbunden sind nicht nur die Arbeitsplatzsicherheit für unsere Mitarbeitenden an unseren Standorten, sondern für unsere Kunden auch echte Mehrwerte und die langfristige Wachstumsperspektive bei einer der führenden internationalen Messegesellschaften.“