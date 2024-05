Bereits zum zweiten Mal wird Schell von der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) als Weltmarktführer geehrt. Nach der Würdigung für seine marktführende Stellung im Bereich Eckventile im Jahr 2018 wurde Schell jetzt gleich doppelt ausgezeichnet: als Weltmarktführer Wassermanagement-Systeme und Eckventile. Beim „Treffen der Weltmarktführer in Südwestfalen“ mit Mona Neubaur, NRW-Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, nahm Andrea Bußmann, Geschäftsführerin Vertrieb, Marketing und Produktmanagement bei Schell, die offizielle Urkunde entgegen.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung als Weltmarktführer, zeigt sie doch, dass unsere Produktlösungen ‚Made in Germany‘ von den internationalen Märkten angenommen werden und sich dauerhaft etabliert haben. Unsere Innovationskraft ist damit ein Garant für langfristige Präsenz in Gebäuden weltweit“, so Andrea Bußmann.

Für das Schell Wassermanagement-System SWS ist es die zweite Auszeichnung innerhalb kürzester Zeit: Erst 2023 war SWS durch die World Future Awards als bestes Wassermanagement-System prämiert worden. Damit reiht es sich in die Riege der besten und vielversprechendsten Produkte ein, die nach Meinung der Experten-Jury die globale Wirtschaft beeinflussen und die Zukunft prägen.

An der Spitze steht man nicht durch Zufall

Seit 2016 auf dem Markt, ist SWS bereits in einer Vielzahl von (halb-)öffentlichen und gewerblichen Gebäuden verbaut worden und seitdem zuverlässig im Einsatz, um Gebäudebetreiber durch automatisierte Stagnationsspülungen beim Erhalt der Trinkwassergüte zu unterstützen. Dabei ist es das erste Wassermanagement-System, das flexibel via Funk und/oder Kabel vernetzbar und so sowohl für Neubauten als auch zur Nachrüstung im Bestand ideal geeignet ist. Ein weiterer Vorteil: Zusätzlich mit Temperaturfühlern ausgestattet, lassen sich Stagnationsspülungen über SWS nicht nur zeit-, sondern auch temperaturgesteuert auslösen. „Ausgereifte Lösungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie lange innovativ sind – dafür steht unser SWS“, so Bußmann abschließend.