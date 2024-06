»Ich bin begeistert«, schwärmte Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, nachdem sie als eine der Ersten das neue Labor für Technische Gebäudeausrüstung in der Firmenzentrale der Louis Opländer GmbH begutachten konnte. Gemeinsam mit Prof. Dr. Manfred Bayer, Rektor der TU Dortmund, Prof. Dr.-Ing. Mike Gralla, Dekan der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen sowie Jan Opländer, Unternehmer und Initiator des Projekts, hatte sie zuvor im Rahmen einer schwungvollen Festveranstaltung das 200 qm große Labor mit seinen zahlreichen High-End-Produkten der Gebäudetechnik eröffnet. »Das ist ein Zeichen der sehr guten Zusammenarbeit von TU und Unternehmen, von Forschung und Lehre auf der einen Seite und wirtschaftlichen Anliegen auf der andern«, ergänzte Ina Brandes, die selbst bei einem internationalen Planungskonzern in leitender Funktion gearbeitet hat und »Verständigungsprobleme« zwischen Architekten und Bauingenieuren kennt. Das TGA-Labor stärkt das sogenannte Dortmunder Modell, ein »weltweit einzigartiges Ausbildungskonzept« (Prof. Dr.-Ing. Mike Gralla), das passenderweise in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Studierende profitieren von neuem Labor

Prof. Dr. Manfred Bayer freute sich über die umfangreichen Forschungsmöglichkeiten, die das TGA-Labor biete. »Vielleicht kommen manche Studierende hier auch auf Ideen, von denen die Unternehmen profitieren«, blickte der Physiker aus Franken nach vorne. Transferleistungen sind ihm ein Anliegen, Ausgründungen eine Hoffnung: »Wir versuchen, den Transfer zu pushen und dazu kann das Labor maßgeblich beitragen«, sagte er schon in seiner Eingangsrede. Die immer wichtiger werdende Technische Gebäudeausrüstung und Gebäudetechnik werde mit dem TGA-Labor für Studierende im wahrsten Sinne greifbar und erlebbar – und dies mit »State-of-the-art-Technik«.

Förderfirmen bieten High-tech-Ausstattung

Für neueste Technik im TGA-Labor haben neun starke Unternehmen gesorgt, die das Projekt gefördert und das Labor mit neuester Technik bestückt haben. Zur Ausstattung gehören unter anderem Wärmepumpe, Gastherme, Lüftungsanlage, Druckhaltesysteme, Mess- und Regelungstechnik, Kühldecken, Sanitärinstallationen, Fußbodenheizung und Isolierung, Befestigungstechnik, Ventile, Pufferspeicher, Wärmeübergabestation, rohrverbindende Teile und eine Installationswand. Auszubildende der Louis Opländer GmbH haben das Labor in kreativer und wochenlanger Arbeit eingerichtet. Die Investitionskosten für das Labor belaufen sich auf rund eine halbe Million Euro. Zu den Förderfirmen und Kooperationspartnern gehören die Danfoss GmbH, Geberit International AG, Hilti Deutschland AG, Lindner Group KG, Louis Opländer GmbH, Priva Building Intelligence GmbH, Reflex Winkelmann GmbH, TROX GmbH, HEINZ TROX Stiftung und Viessmann Climate Solutions SE.

Wulf-Christian Ehrich, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK zu Dortmund sowie Heike Marzen, Geschäftsführerin der städtischen Wirtschaftsförderung, betonten Bedeutung und Mehrwert des Labors gerade für die heimische Wirtschaft.

Herzensprojekt von Jan Opländer

Für Initiator und Gastgeber Jan Opländer war der Einweihungstag ein ganz besonderes Ereignis. »Wir haben das für Euch gemacht«, rief er den Studierenden zu, die zur Einweihung gekommen waren. Der Geschäftsführer des Traditionsunternehmens Louis Opländer GmbH, Vorstandsvorsitzender des Industrieverbands Technische Gebäudeausrüstung (ITGA) NRW und Präsidiumsmitglied im Bundesverband, kämpft seit vielen Jahren dafür, dass der Technischen Gebäudeausrüstung und Gebäudetechnik der angemessene Stellenwert in Forschung und Lehre zugemessen wird. »Vor zehn Jahren war ich noch entsetzt, dass die TGA im Dortmunder Modell keine entsprechende Beachtung fand – mittlerweile hat sich viel getan«, sagte der Unternehmer, der angesichts engagierter Klimaziele in der Welt die stetig steigende Bedeutung der Technischen Gebäudeausrüstung betonte: »Heutzutage liegt der TGA-Anteil bei Neubauten bei 28-35%, bei Bestandsgebäuden sogar bei stolzen 50%«, erklärte Jan Opländer. Das neue Labor stärke das Dortmunder Modell und sei wichtig, um die wissenschaftliche Ausbildung praxisnah zu gestalten. Prof. Dr.-Ing. Mike Gralla pflichtete dem bei: »Im Dortmunder Modell werden Architekt*innen und Ingenieur*innen gemeinsam ausgebildet. Wir wollen das Verständnis von Gebäudetechnik stärken.« Ziel sei es, dass alle Bachelor- und Master-Studierende demnächst das TGA-Labor nutzen. Der Lehrstuhl Bauphysik und TGA wird von Prof. Dr.-Ing. Wolfgang M. Willems geführt, der die Möglichkeiten der praktischen Umsetzung betonte.

Mehr Praxis im Studium

Das gefiel auch vielen Studierenden: Nilas Roesler, Sirvan Nejadi, Beyza Keser und Rosa Chwolka waren bei der Einweihung dabei, weil sie sich für Technische Gebäudeausrüstung interessieren. Im Architektur-Studium selbst sei das Thema bislang ausschließlich theoretisch und wissenschaftlich vertreten. Und das sei angesichts der Bedeutung viel zu wenig. »Mit dem neuen Labor kann man TGA auch mal praktisch sehen und erleben«, freute sich Nilas Roesler auf die Möglichkeiten der praktischen Erkundung.

Fünf Stipendien vor Ort vergeben

Um Studierende noch besser zu flankieren und fit für den Arbeitsmarkt zu machen, hat die Louis Opländer GmbH anlässlich der Einweihung des Labors zum allerersten Mal in der 152-jährigen Firmengeschichte Stipendien ausgelobt. »Wir wollen damit ein Zeichen setzen und gerade die Studierenden unterstützen, die sich über das übliche Maß hinaus mit TGA befassen – so wie es aus unserer Sicht auch notwendig ist.« Gesagt, getan! Im Rahmen eines »Asseessment-Centers«, das in drei Durchgängen die Besten ermittelte, wurden am Abend fünf Studierende mit Stipendien in Höhe von insgesamt 6.000,- Euro belohnt.