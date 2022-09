Die Übergabestelle des Trinkwassers aus dem öffentlichen Trinkwassernetz in die Trinkwasser-Installation erfordert besondere Aufmerksamkeit, um die Trinkwasserqualität zu erhalten und Armaturen vor Schäden zu schützen. Die gesamte Technik für eine sichere und normgerechte Hauswassereinführung hinter der Wasserzähleranlage bietet das Braukmann Portfolio von Resideo – auch als platzsparende, kompakte Produkt-Lösungen, die mehrere Komponenten vereinen und so den Montageaufwand reduzieren.

Neben dem vorgeschriebenen Rückflussverhinderer ist ein Filter nach DIN 1988-200 gefordert, um das Einspülen von Fremdkörpern zu verhindern. Ein Druckminderer wird bei zu hohem Druck (über 5 bar Ruhedruck an einer Entnahmestelle) nach DIN EN 806-2 gefordert. Dieser verhindert Schäden durch zu hohen Druck und reduziert den Wasser- und Energieverbrauch. In allen drei Produktsegmenten finden sich im Sortiment von Resideo Modelle für unterschiedlichste Anforderungen. Zusätzlich zu den Einzelkomponenten, die alle separat installiert werden, gibt es auch kombinierte Lösungen – für einen besonders einfachen und schnellen Einbau.

Filter und Druckminderer in einem Einbauschritt

So sind beispielsweise in den Filterkombinationen PrimusPlus-FK rückspülbarer Feinfilter und Druckminderer integriert. Mit Größen von ½’’ bis 2’’ decken sie vielfältige Anwendungsgebiete ab und sichern so in Einfamilienhäusern wie in größeren Wohngebäuden ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser – bei gleichzeitigem Schutz vor zu hohem Druck.

Hauswasserstation – kompakte Einheit für den Hauswasseranschluss

Die Braukmann Hauswasserstation HS10S von Resideo vereint den Feinfilter nicht nur mit einem Druckminderer, sondern gleichzeitig mit einem Rückflussverhinderer und einer Absperrarmatur. Damit erfüllt sie die verschiedenen Aufgaben der Hauswassereinführung in einem platzsparenden, einfach zu montierenden Gerät: Das formstabile, großflächige Edelstahlfiltersieb sorgt dafür, dass keine Schmutzpartikel, die größer als 100 μm (0,1 mm) sind, in die Trinkwasser-Installation gelangen. Bei Bedarf reinigt ein im Filtereinsatz integrierter rotierender Impeller mit einem gebündelten, kraftvollen Wasserstrahl den Filter hocheffizient von innen nach außen. Der Rückflussverhinderer in der Hauswasserstation schützt das öffentliche Trinkwassernetz vor Verunreinigungen durch rückfließendes oder rückdrückendes Wasser, während der Druckminderer den Wasserdruck in der Hausinstallation zuverlässig konstant hält und hilft, den Wasserverbrauch zu senken sowie Schäden an Leitungen, Armaturen und Geräten zu vermeiden. Wird das Gebäude vorrübergehend geschlossen, lässt sich die Trinkwasser-Installation durch den integrierten Kugelhahn absperren. Um in diesem Fall stagnierendes Wasser und damit Beeinträchtigungen der Trinkwassergüte zu vermeiden, kann die Anschlussleitung ins Gebäude gemäß VDI/DVQST EE 3810 Blatt 2.1 über den Filter gespült werden. Diese kompakte Kombination verschiedener Komponenten macht die Hauswasserstation HS10S bei Fachleuten beliebt und ermöglicht eine schnelle, normgerechte Installation.

Für den großen Trinkwasserbedarf – etwa in großen Wohngebäuden, in der kommunalen Wasserversorgung, in gewerblichen, industriellen oder öffentlichen Trinkwasser-Installationen – dient die Hauswasserstation HS10S-FA mit Flanschanschluss als wirtschaftliche Lösung.

Die ganze Technik der Hauswassereinführung in einem optisch ansprechenden Gehäuse

Meist werden die gesamte Haustechnik wie Wärmeerzeuger und Trinkwassererwärmer sowie die notwendigen Geräte der Hauswassereinführung im Technikraum untergebracht. Dieser wird heutzutage oftmals zusätzlich als Fitness-, Lager- oder Hausarbeitsraum genutzt. Dadurch steigen die Ansprüche an den optischen Gesamteindruck, der nicht durch offen sichtbare Armaturen gestört werden soll. Das PrimusCenter von Resideo entspricht nicht nur den technischen Regelwerken, sondern erfüllt zudem die ästhetischen Wünsche. In einem kompakten Gehäuse vereint es Rückflussverhinderer, rückspülbaren Filter, Druckminderer, Trinkwasserverteilung für die Hausinstallation und für die Zuleitung zum Trinkwassererwärmer mit einem Rückflussverhinderer, einem Sicherheitsventil und der Abblaseleitung am Sicherheitsventil auf kleinstem Raum. Eine Dämmschale mit Fenster zur Überprüfung des Filters schützt die Armaturen, Anschlüsse und Schläuche und sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild.

Mit dem PrimusCenter muss der SHK-Installateur somit keine Vielzahl an Einzelkomponenten für die Hauswassereinführung berücksichtigen, sondern kann äußerst zeit- und platzsparend eine Gesamtlösung montieren. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass alle Bestandteile perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Neben der schnellen Installation spielt die einfache Handhabung des Produkts eine Rolle. Um immer sauberes, hygienisch reines Wasser zu erhalten, muss alle zwei Monate eine Rückspülung des Filters nach VDI 3810 Blatt 2/VDI 6023 Blatt 3 erfolgen. Eine Erinnerung bietet das Sichtfenster des Hauswassercenters – auf dem Memory Ring kann der Termin für die nächste Rückspülung eingestellt werden. Eine Rückspülautomatik ist zudem jederzeit nachrüstbar.