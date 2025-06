Mit der neuen Accessoires-Serie von Inox Care® setzen wir Maßstäbe für barrierefreie Bäder – in puncto Design, Funktionalität und Hygiene.

Ob in öffentlichen Einrichtungen, im Gesundheitswesen oder im privaten Wohnumfeld: Die hochwertigen serienübergreifenden Accessoires in verschiedenen Ausführungen ergänzen bestehende Ausstattungselemente wie Stützklappgriffe, Haltegriffe, Handläufe oder Sitze und schaffen ein stimmiges Gesamtbild.

Serienübergreifende Harmonie – bis ins Detail

Die neuen Accessoires verbinden sich nahtlos mit den Inox Care® Serien und sorgen so für eine durchgängige Designlinie im gesamten Bad. Ob Seifenspender, Handtuchhalter oder Papierrollenhalter: Jedes Element wurde für anspruchsvolle Einsatzbereiche konzipiert, in denen Ergonomie, Sicherheit und Stil Hand in Hand gehen.

Design für alle – mit System

Erhältlich in drei edlen Oberflächen – satiniert, hochglanzpoliert oder weiß pulverbeschichtet – lassen sich die Accessoires flexibel in jede Architektur integrieren. Die hochglanzpolierte Variante überzeugt dabei durch zeitlose Eleganz, leichte Reinigung und maximale Korrosionsbeständigkeit – ideal für Hygienezonen mit höchsten Anforderungen.

Mehr Komfort, mehr Wertigkeit

Mit dem umfassenden Zubehörprogramm lassen sich Bäder nicht nur funktional optimieren, sondern auch sichtbar aufwerten. So entsteht ein barrierefreier Raum, der überzeugt – mit langlebiger Qualität, normgerechter Sicherheit und stilvoller Ästhetik.

Entdecken Sie die neue Accessoires-Serie von Inox Care® – für Bäder, die bewegen. Jetzt mehr erfahren!

Und direkt alle Produktdaten einsehen!