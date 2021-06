Pressemeldung

Nachdem NORMBAU in den letzten Wochen kräftig für das Cavere Care Live Event Kunden und Interessenten eingeladen hat, wurde nun am Dienstag, 22. Juni 2021, das erste Event dieser Art für das Unternehmen abgehalten. Mit einer Teilnehmerzahl die die Erwartungen um einiges übertroffen hat, wurden innerhalb von knapp 80 Minuten über 5 Rubriken hinweg, alle neuen Highlights der Cavere Care Serie vorgestellt.

Neben einem intensiven Austausch mit den Designern von C.F. Möller und dem Produktmanagement, gab es direkt im Anschluss eine Produktvorstellung durch die Geschäftsführerin Denise Lauer und der Head of Engineering Markus Böhm geführt haben. Hier ging es speziell um das neue FlexCare System, die neuen Soft Edge Radien sowie die Einpunktbefestigung und verschiedenen Arten der Montage. Zusätzlich wurden Einblicke in die Produktion gewährt und zum Abschluss alle Fragen der Teilnehmer in einem Experten Talk beantwortet.

Das Highlight des Events, war neben dem neuen Portfolio, vor allen Dingen auch die Art und Weise der ersten Produkteinblicke zu Beginn des Events. Da Corona bedingt die Messen immer noch ausfallen, hat NORMBAU einen Schritt weiter gedacht und die Messe einfach nach draußen, auf eine grüne Wiese, mitten im Schwarzwald gebracht. So gesehen, ein Outdoor Messestand. In der Heimat von NORMBAU, alle neuen Produkte bei strahlendem Sonnenschein exklusiv für die Zuschauer vorbereitet.

Werfen sie direkt einen Blick auf dieses besondere Highlight, indem sie einfach auf das Bild klicken!

Alle Informationen zu Cavere Care finden sie auf www.normbau.de