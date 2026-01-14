Pünktlich zum Jahresbeginn steht unser neuer Care Solutions Katalog 2026 für Sie bereit. Dieser bietet einen aktuellen Überblick über unser Produktportfolio und unterstützt Sie zuverlässig bei Planung, Ausschreibung und Umsetzung.

Digital. Aktuell. Nachhaltig.

Der Care Solutions-Katalog steht in diesem Jahr ausschließlich in digitaler Form zur Verfügung. So profitieren Sie von einem jederzeit aktuellen Produktportfolio, sowie einer flexiblen und effizienten Nutzung. Gleichzeitig tragen wir durch die bewusste Reduzierung von Printauflagen zu mehr Nachhaltigkeit bei.

Jetzt entdecken

Den aktuellen Katalog finden Sie hier!

Viel Freude beim Entdecken!

Bei Fragen oder Informationsbedarf wenden Sie sich gerne an unseren Außendienst oder Customer Care Team. Wir sind gerne für Sie da! Alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website.