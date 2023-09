Ein herzliches Dankeschön an alle, die gestern beim @wsg_baedergalerie goes delphisXpert Handwerker-Event dabei waren!

Für die geladenen Fachhandwerker, Lieferantenpartner, das Team der WSG Bädergalerie und unser Team der NORDWEST Haustechnik stand unsere technische Exklusivmarke delphisXpert gestern für über 100 Gäste im Rampenlicht.



Spannende Stationen zu den einzelnen Warenbereichen aus dem Sortiment ermöglichten den Gästen wertvolle Einblicke und Informationen zu unseren #delphisXpert Produkten.



Ein besonderes Highlight war neben der Live-Musik zweifellos das delphis Bälle-Gewinnspiel. Als Hauptgewinn konnten sich drei Handwerker VIP-Tickets zur Eishockey Eventreise der Augsburger Panther im Dezember sichern Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner!



Um die Veranstaltung kurz und knapp in den Worten von Simone Adler, Geschäftsführerin der WSG Bädergalerie in Kitzingen, zusammenzufassen: „GEIL, GEIL, GEIL – es war eine rundum gelungene Veranstaltung und genau so, wie wir und die NORDWEST Haustechnik es uns vorgestellt haben!“



Wir freuen uns schon auf die nächsten delphis Events!