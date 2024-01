Im Dezember haben wir gemeinsam mit 100 begeisterten Teilnehmern unserer delphis X AEV Panther Eishockey Eventreise, das Curt-Frenzel-Stadion in Augsburg besucht und die @aevpanther beim Spiel gegen die Straubing Tigers angefeuert.

Der Teilnehmerkreis aus Fachhandelspartnern, Fachhandwerkern und Lieferantenpartnern durfte die ausverkaufte Stadionkulisse live erleben und sich von der beeindruckenden Stimmung mitreißen lassen!

@delphis_baddesign präsentierte sich an diesem Spieltag nicht nur auf dem Rücken, sondern zu diesem Anlass auch auf der Trikotbrust der Spieler.

Mit VIP-Einlass und erstklassiger Bewirtung wurde dieser Abend zu einem exklusiven Erlebnis, das die Verbundenheit zwischen uns und unseren Partnern stärkt und unvergessliche Momente schafft.



Vielen herzlichen Dank an alle Teilnehmer, an die AEV Panther für Ihren Kampfgeist im Spiel und die grandiose delphis Power unserer Partnerschaften.