Um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Sortiments zu stärken, ist die Verhandlung von Einkaufskonditionen ein elementarer Bestandteil. Dafür sind die beiden Kollegen in dieser Woche bei Lieferantenpartnern zu den diesjährigen Halbjahresgesprächen eingeladen.



In diesen Gesprächen geht es unter anderem um die Festlegung und Überwachung der Sortimente für unser Zentrallager, sowie die Definition von Vertriebsmaßnahmen, um unsere Produkte noch effizienter und zielgerichteter zu vermarkten. Insbesondere die Stärkung unserer Fachhandelspartner durch die Entwicklung individueller Lösungen in jeglichen Themen rund um unsere technischen Produkte steht dabei im Fokus.



Wir halten euch gerne auf dem Laufenden