Kein Stress mehr mit komplizierten Versandvorbereitungen – wir kümmern uns um alles! Eure Highlights Hefte erreichen eure Kunden pünktlich und direkt.

So funktioniert's:

1. Vermerke in der Bestellabfrage des jeweiligen Prospekts im NIS (NORDWEST-Informations-System) deine Anfrage zum Lettershop

2. Du erhältst von uns ein individuelles Angebot ganz nach deinen Anforderungen

3. Nach deiner Freigabe übernehmen wir den Rest – Verpackung, Adressierung und Versand



Verabschiede dich von aufwendigen Versandprozessen und sage Hallo zu effizientem Kundenservice!

Hast du Fragen oder möchtest mehr erfahren? Schreib uns gerne in den Kommentaren oder per DM.