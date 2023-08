nordwesthandel: Neues aus dem Verbundfunk!

Wir sprechen in dieser Folge über das große Thema Nachhaltigkeit in der Gebäudetechnik. In diesem Bereich muss sich einiges tun, aber es gibt auch viel Potenzial, etwas für den Umweltschutz zu bewirken. Die Industrie stellt schon viele Lösungen dafür bereit.