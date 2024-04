Bereits zum dritten Mal organisiert die NORDWEST Handel AG den Zukunftspreis für Nachhaltigkeit, zu dem sich die Lieferantenpartner aus den Bereichen Stahl, Haustechnik, Bau, Handwerk und Industrie bis zum 31. August 2024 bewerben können. Unter den eingereichten Projekten werden von einer unabhängigen Fachjury drei Gewinner-Unternehmen gewählt, die ein Preisgeld in Höhe von je 6.000 Euro von NORDWEST erhalten. Im Oktober lädt NORDWEST alle teilnehmenden Lieferantenpartner zur Nachhaltigkeitsveranstaltung nach Düsseldorf ein, bei der die Preisverleihung stattfinden wird.

Der Zukunftspreis Nachhaltigkeit wird alle zwei Jahre von NORDWEST verliehen, um Hersteller zu würdigen, die sich für den nachhaltigen Wandel engagieren und in der PVH-Branche als Vorreiter fungieren. Ziel ist es, positive Veränderungen sowohl in den Unternehmen als auch in der Gesellschaft zu fördern. Die drei besten Innovationen und Projekte erhalten jeweils Preisgelder in Höhe von 6.000 Euro für ein Teamevent. Zusätzlich zur finanziellen Anerkennung bietet NORDWEST den Gewinnern mediale Unterstützung innerhalb der Branche sowie eine Einladung zur Preisverleihung am 29. Oktober 2024.

Unabhängig von der Größe des Beitrags ist NORDWEST überzeugt, dass jeder Schritt in Richtung Umweltschutz von Bedeutung ist. Gesucht werden Projekte, die wertvolle Rohstoffe sparen, Produkte recyceln, umweltschonende Herstellungsprozesse fördern, die Energiewende vorantreiben oder sich in Umweltprojekten engagieren. Eine unabhängige Fachjury wählt die drei Gewinnerprojekte des 3. NORDWEST Zukunftspreises Nachhaltigkeit 2024 aus allen Einreichungen aus.

„Nachhaltigkeit ist nicht mit Verzicht gleichzusetzen. Wir müssen neue Wege gehen, um unseren Bedürfnissen gerecht zu werden, ohne künftige Generationen zu benachteiligen. Um zu zeigen, wie das gelingen kann, suchen wir ausgezeichnete Ideen und Projekte unserer Lieferantenpartner, die den Nachhaltigkeitsgedanken innovativ umsetzen“, erklärt Thorsten Sega, Vorstand bei NORDWEST.

Die Gewinner 2022 – Rückblick

Über 50 Projektbeiträge wurden für den letzten Zukunftspreis Nachhaltigkeit in 2022 eingereicht und von einer unabhängigen Fachjury bewertet. Die Gewinner waren:

Probst GmbH – Handling Equipment: Die Auszubildenden der Probst GmbH setzten eigene Ideen um, darunter die Einführung von Mülltrennung und LED-Beleuchtung, um nachhaltige Praktiken am Arbeitsplatz zu fördern.

Gebr. Schroeder GmbH & Co. KG – Maschinenfabrik: Die Gebr. Schroeder GmbH & Co. KG produziert langlebige Produkte zu 100% in Deutschland und sichert die langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in der nachhaltigen Herstellung von Apfelsaftmost auf einer Streuobstwiese.

Julius vom Hofe GmbH & Co KG - Regalsysteme: Seit 10 Jahren arbeitet die Julius vom Hofe GmbH & Co KG kontinuierlich an der Reduzierung ihres Strom-, Wasser- und Gasverbrauchs. Zudem setzt das Unternehmen auf die nachhaltige Beschaffung von recycelbarem Stahl und beteiligt sich aktiv an sozialen Projekten.