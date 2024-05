Heutzutage stehen Unternehmen immer mehr vor der Herausforderung, dem sich verschärfenden Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken. Doch es geht nicht nur darum, Mitarbeiter zu gewinnen, sondern sie auch langfristig zu halten. NORDWEST unterstützt deshalb Fachhandelspartner beim Onboarding neuer Mitarbeiter und mit einem professionellen Partner an der Seite auch beim komplexen Thema Recruiting.

Wer viele Stellen neu zu besetzen hat, kann schnell an die Belastungsgrenze stoßen. Deshalb hat NORDWEST gemeinsam mit dem professionellen Partner VeriTreff GmbH mit Sitz in Wermelskirchen ein neues Angebot zur Schaltung von Personalanzeigen ausgearbeitet. Die Agentur ist auf die zielgerichtete Platzierung von Stellenanzeigen spezialisiert, zählt deutschlandweit zu den Top-Agenturen in diesem Bereich, verfügt über ein dynamisches Team und ein umfangreiches Netzwerk von Online-Jobbörsen und Printmedien.

Das Angebot von NORDWEST und VeriTreff bringt schnell und einfach Entlastung. Gleichzeitig erhöht sich die Chance geeignete Bewerber zu finden, da die Anzeigen passgenau auf die Branche, in der gesucht wird, zugeschnitten und ausgespielt werden – egal ob Logistik, Vertrieb, IT, kaufmännischer Innen- und Außendienst, Anwendungstechnik oder Buchhaltung. Geschaltet werden die Anzeigen professionell aufbereitet und alle Regeln für mehr Sichtbarkeit befolgend.

Auf Wunsch betreut die Agentur die Fachhandelspartner von der Strategie und Konzeption der Anzeige bis zur Erstellung des Textes und des Anzeigenlayouts. Mit dem kostenlosen Tracking-Tool haben die Kunden den Erfolg ihrer Stellenanzeige anschließend immer im Blick, gegebenenfalls werden noch Anpassungen vorgenommen.

Effektives Onboarding von neuen Mitarbeitern

Als Arbeitgeber gilt es die passenden Mitarbeiter zu finden, sie richtig anzubinden und danach weiter Gutes zu tun, damit sie auch im Unternehmen bleiben. Es geht also darum, das Thema Employer Branding mit Leben zu füllen.

Ein eigens entwickelter Leitfaden aus dem Bereich Human Resources (HR) bei NORDWEST dient den Fachhandelspartnern in Form einer Broschüre als Inspirationsquelle und bietet ausführliche und praxisnahe Tipps für einen gelungenen Start. Und wenn die neuen Mitarbeiter dann fest an Bord sind, wird das Thema kontinuierliche Weiterbildung wichtig. Hier setzt NORDWEST mit den marktgerechten Angeboten des Schulungs- und Weiterbildungsprogramms TrainingsWerk an.